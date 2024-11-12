مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان

أدانت جمهورية مصر العربية، الهجوم الانتحاري الإرهابي الذي استهدف محطة قطارات بمدينة "كويتا"، في إقليم بلوشستان جنوب غرب باکستان، مما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.



وأعربت جمهورية مصر العربية حكومة وشعبًا، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب باكستان الشقيق في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء لكافة المُصابين.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية على وقوف الدولة بجانب باكستان في مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب.