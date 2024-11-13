غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت فجرًا (فيديو)

شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت ليلة عنيفة حيث نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات استهدف مناطق حارة حريك والليلكي والغبيري، بعد حوالي 12 غارة صباح أمس الثلاثاء.

الغارة الأخيرة منذ قليل على #الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية pic.twitter.com/SJC3a9f6uI — LebyNews (@lebynews) November 13, 2024

وأصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي قرابة الساعة 12 من بعد منتصف الليل تحذيرات للسكان بضرورة إخلاء أبنية حددها في تحذيراته.

وجاء في البيانات التحذيرية: "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المبنى المحدد في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له في منطقة حارة حريك، الليلكي والغبيري، أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب من أجل سلامتكم".

وأضاف: "وضمانا لأفراد عائلتكم عليكم إخلاء هذا المبنى وتلك المباني المجاورة له فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

ومع صدور هذه البيانات علت أصوات الرصاص والتي وصل صداها إلى العاصمة بيروت، وذلك لتنبيه السكان النيام في منازلهم، بضرورة الاستيقاظ والإخلاء قبل بدء القصف.

الغارة على مبنى دار الحوراء في بئر العبد احدثت دويا كبيرا pic.twitter.com/skoz9fp9CS — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) November 12, 2024

وبعد وقت قليل نفذ الجيش الإسرائيلي تهديداته ونفذ الغارات وقد استهدف أحدها مركز دار الحوراء الطبي في منطقة بئر العبد، بالتزامن مع تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية.