من "صقور" الهجرة، ترامب يسمي كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي

رشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي، وهو منصب محوري يرتبط مباشرة بسياسات الهجرة المتشددة للجمهوريين.

وقال ترامب في بيان "كانت كريستي قوية جدًّا في ما يتعلق بأمن الحدود، كانت أول حاكمة ترسل جنود الحرس الوطني لمساعدة تكساس في مواجهة أزمة الحدود التي تسبب بها بايدن، وقد تم إرسالهم ثماني مرات بالإجمال" وفق تعبيره.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أعلن أنه سيعيِّن المتشدد توم هومان مسؤولًا عن الوكالة المكلفة الإشراف على حدود الولايات المتحدة في الإدارة المقبلة.