نضارة البشرة تزيد من جمال صاحبتها وتغنى عن استخدام مستحضرات التجميل المعروفة، لذا تهتم الفتيات كثيرا بالحفاظ على نضارة البشرة.

ونضارة البشرة تأتى أولا من داخل الجسم حيث تناول الخضروات والفاكهة الطازجة مع شرب الماء الوفير والعصائر الطبيعية، ثم تطبيق الوصفات الطبيعية التي تغذى البشرة.

قناع الورد لبشرة صافية

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع الورد لبشرة صافية وأكثر نضارة وحيوية.

المكونات:

بتلات ورد طازجة (من نوعية جيدة)

ملعقة عسل

ملعقة زبادي أو حليب

الخطوات:

قومي بغسل بتلات الورد جيدًا لإزالة الشوائب.

اخلطى بتلات الورد مع العسل والزبادي حتى تحصلى على خليط ناعم.

ضعى القناع على وجهك ورقبتك، واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلى وجهك بالماء الفاتر ثم بالماء البارد لغلق المسام.

يفضل استخدام القناع مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

تأكدى من عدم وجود حساسية تجاه مكونات القناع قبل الاستخدام.

بإستخدام قناع الورد بانتظام، يمكنك الاستمتاع ببشرة أكثر نضارة وإشراقًا.

قناع الورد، هو واحد من العلاجات الطبيعية المميزة التي تساعد في الحصول على بشرة نضرة وصافية، حيث يعتبر الورد غنيًا بالفيتامينات والمعادن التي تعزز من صحة البشرة.

بشرة صافية

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.