الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 4 آلاف مخالفة تحدث في الهاتف أثناء القيادة على الطرق خلال 24 ساعة

حملة مرورية، فيتو
حملة مرورية، فيتو

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية والساحلية.

القبض على عنصر إجرامى غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى بالقاهرة

القبض على مالكي شركتين بتهمة النصب على راغبي السفر بالجيزة

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة من بينها مخالفة تجاوز السرعة المقررة، والسير بدون ترخيص، قيادة الدراجات النارية بدون خوذة، وموقف عشوائي، ومخالفات شروط التراخيص، و4 الآف مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 

عقوبة مخالفة التحدث في الهاتف المحمول

حدد قانون المرور عقوبات لمخالفة قواعد وآداب المرور للحد من وقوع الحوادث، من أبرزها عقوبة التحدث في الهاتف المحمول، والتي تسبب من مخاطر وكوارث على الطريق أثناء السير.

ونصت المادة 74 مكرر فقرة 5 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: إنه في حال ارتكاب مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة يتم توقيع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه.

 

كما تضمن القانون، إذا استخدم السائق الهاتف المحمول يدويًّا أثناء القيادة فإنه يدخل ضمن مخالفة الشريحة الثالثة التي يتم من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أجهزة وزارة الداخلية استراتيجية وزارة الداخلية التحدث في الهاتف المحمول الإنضباط المرورى السير بدون ترخيص تجاوز السرعة المقررة

مواد متعلقة

القبض على عنصر إجرامى غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى بالقاهرة

القبض على مالكي شركتين بتهمة النصب على راغبي السفر بالجيزة

القبض على تاجر مخدرات بتهمة غسل 150 مليون جنيه فى المنوفية

مصرع عنصرين إجراميين وضبط باقى تشكيل عصابي لجلب وتهريب الأسلحة النارية (صور)

حريق في عقار سكني بالسيدة زينب

إصابة طفلة صدمتها دراجة نارية بدمياط، والأمن يضبط المتهم بارتكاب الواقعة

القبض على ربة منزل استدرجت طفلتين لسرقة قرط ذهبي خاص بإحداهما بالشرقية

بعد تداول الفيديو، القبض على عاطل يذبح كلبا ضالا بالسويس

الأكثر قراءة

بعد الانخفاضات الأخيرة نشتري ولا نبيع الذهب؟ خبير يجيب

متصورين بسلاح ناري، هاتف نجل داعية سلفي يقود الشرطة لضبط أبناء عمته

حبس طبيبة كفر الدوار ٤ أيام على ذمة التحقيقات

استخدموا بصمة أصابع سيليكون، إحالة 11 عاملا بصحة "السنطة" للتحقيق

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز

بعد قرار حبسها على ذمة التحقيقات، محامي طبيبة كفر الدوار يكشف العقوبة المتوقعة لموكلته

انخفاض أسعار 5 سلع في الأسواق

علي غزال: كنت شريكا بالمال في الشركة وليس لي حق الإدارة أو اتخاذ القرارات

منوعات

المزيد

الملكة كاميلا تتغيب عن حدث مهم بسبب مرض مفاجئ

فيديو مثير لفنان رسم ترامب بطريقة "صادمة"

إقرار قانون روسي يحظر التشجيع على عدم الإنجاب

تحذير جديد في مناطق إسبانية من خطورة الأمطار الغزيرة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

هتشتري الأرز بكام النهاردة

أسعار طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

بعد زيادة سعر السجائر، هل ترتفع أسعار المعسل؟ الشعبة توضح

المزيد

انفوجراف

إبراهيم عادل البديل الذهبي بتشكيلة منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأحاديث الواردة في سورة العنكبوت وأسماؤها

زوجي بيشك فيا أعمل إيه؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يرث ذهب المرأة المتوفاة الابنة فقط؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads