القبض على مالكي شركتين بتهمة النصب على راغبي السفر بالجيزة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط شركتين للنصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة راغبى السفر والعمل بالخارج.

ورصدت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق نشاط بعض الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج وقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير عقود عمل لهم، وقيامهم بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب عدد كبير من المواطنين.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج - كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة).

وعثر بداخل الشركة على (عدد من جوازات وصور جوازات السفر وطلبات التوظيف لراغبى العمل بالخارج – أكلاشيه خاص بالشركة – جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" وبفحصه تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى).

كما تم القبض ("مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "له معلومات جنائية" - كائنة بدائرة قسم شرطة الجيزة – سمسارة لذات الشركة).

وعثر بداخل الشركة على (عدد من جوازات السفر وطلبات التوظيف لراغبى العمل بالخارج – مبالغ مالية من متحصلات نشاط الشركة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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