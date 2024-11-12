القبض على عنصر إجرامى غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى بالقاهرة

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على عنصر إجرامى غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى بمحافظة القاهرة.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والمقطورات).



وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 50 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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