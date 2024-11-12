إقرار قانون روسي يحظر التشجيع على عدم الإنجاب

أقر مجلس النواب الروسي، اليوم الثلاثاء، قانونًا يحظر "الدعاية" التي تشجع على عدم إنجاب الأطفال، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الإنجاب في روسيا.

تعزيز الإنجاب في روسيا

وبموجب هذا القانون، سيتم منع نشر المواد الإعلامية والإعلانات التي تروج لنمط حياة بلا أطفال على أنه جذاب أو مرغوب فيه.

كما سيواجه المؤلفون الذين يروجون لمثل هذه الأفكار غرامات مالية، بحسب ما جاء في وكالة رويترز.

التحديات الديموغرافية التي تواجه روسيا

يسعى القانون إلى مواجهة التحديات الديموغرافية التي تواجه روسيا، مثل انخفاض معدلات الولادة وزيادة شيخوخة السكان، وهي مشكلة تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي في البلاد.

ويهدف هذا التشريع إلى تشجيع الأفراد على التفكير في إنجاب الأطفال، بوصفه خيارًا إيجابيًّا ومستدامًا للجيل القادم.

ويأتي هذا التشريع في وقت تتزايد فيه مخاوف الحكومة الروسية بشأن تأثير قلة الإنجاب على مستقبل البلاد، ويسعى القانون الجديد إلى الحد من التأثيرات السلبية للأفكار المناهضة للإنجاب، وتوجيه الرسائل الإعلامية نحو تشجيع العائلات على التوسع.