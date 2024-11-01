الجمعة 01 نوفمبر 2024
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ابتكار سترة عائمة واقية من الرصاص في روسيا

تعبيرية، فيتو
تعبيرية، فيتو

 أعلن مصدر في مؤسسة fillin الروسية للإنتاج والتصميم أن الخبراء ابتكروا سترة واقية من الرصاص "Bor-M" تسمح للمقاتل بالبقاء عائما في الماء أيضا.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، فوفقا للمبتكرين، تتكون هذه السترة الواقية من لوائح وزنها 2.15-2.2 كغ، مصنوعة من كربيد البورون الخفيف والصلب في نفس الوقت، يمكنها صد رصاص البنادق والرشاشات.

كما تتكون من  مخفف الصدمات والتأثيرات المناخية، وحزمة باليستية يمكنها التقاط شظايا الألواح الواقية بعد أن تصطدم بها الذخيرة، بالإضافة إلى ذلك، تحمي الجسم من صدمات الألواح الواقية، التي يمكن أن تلحق الضرر بالأعضاء الداخلية، ومخمد التأثيرات المناخية يحمي الجسم، ومسؤول عن تهويته، ويساعد على بقاء الجسم عائما.

 

ابتكار سترة واقية من الرصاص

ويقول المصدر: "يمكن للمقاتل باستخدام هذه السترة، عبور الأنهار لأنه لن يغرق، وعليه في حالة الإصابة التخلص من ما يحمله من ثقل، مثل الذخيرة ليبقى عائما. وقد أثبتت نتائج الاختبارات الدقيقة جميع هذه الخصائص".

ووفقا للمصدر، هذه السترة من فئة BR-4 لن تخترقها رصاصة 7.62 × 39 PS (رصاصة فولاذية) و5.45 × 39 PP (عالية الاختراق). لذلك فهي تحمي جميع الأعضاء الحيوية ولا تقيد الحركة وتسمح بارتداء أحزمة الذخائر والتحرك في سيارة وممارسة النشاط البدني.

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