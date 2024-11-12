تحذير جديد من الجهاز الفني للأهلي للاعبين خلال التوقف الدولي

حذر الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، لاعبي القلعة الحمراء من زيادة الوزن خلال فترة الراحة السلبية التي منحها لهم بسبب فترة التوقف الدولي.

وكولر قرر منح لاعبي النادي الأهلي، راحة سلبية لمدة أسبوع عقب لقاء زد الأخير في الدوري وذلك على هامش فترة التوقف الدولي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي مؤخرًا على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.