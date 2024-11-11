الرئيس السوري يؤكد ضرورة وقف العدوان على غزة وحماية المدنيين

قال الرئيس السوري بشار الأسد في كلمته اليوم الاثنين أمام القمة العربية الإسلامية: "إن الأولوية لوقف حرب الإبادة على غزة ".

كلمة بشار الأسد في القمة العربية الإسلامية

وأضاف بشار الأسد:" نؤكد ضرورة وقف العدوان على غزة وحماية المدنيين".

وتابع:" المشكلة تحدد الوسيلة والوسيلة أساس النجاح، وهنا جوهر اجتماعنا اليوم الذي أرجو أن يكون ناجحًا ونوفّق باتخاذ القرارات الصائبة".

الرئيس السوري: ضرورة وقف العدوان على غزة وحماية المدنيين

وانطلقت اليوم القمة العربية الإسلامية في الرياض بمشاركة أكثر من 50 دولة لبحث سبل وقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

و قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، إن المملكة تندد بوقف عمليات الأونروا في الأراضي الفلسطينية.

وأعرب ولي العهد السعودي عن إدانته العمليات العسكرية التي تستهدف أراضي لبنان ونرفض انتهاك سيادته، كما أعرب عن رفض المملكة الهجمات علي الأراضي الإيرانية.

وكانت المملكة قد دعت لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.