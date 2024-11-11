العاهل الأردني يصل الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية

وصل العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

العاهل الأردني يصل الرياض

ويتواصل توافد القادة ورؤساء الوفود إلى العاصمة الرياض، لليوم الثاني، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تعقد في وقت لاحق اليوم الاثنين.

توافد القادة المشاركين بالقمة العربية الإسلامية

ووصل إلى الرياض صباح اليوم رئيس جمهورية المالديف الدكتور محمد معز، والرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس أوزباكستان شوكت ميرضيايف.

وكان في استقبال ضيوف المملكة في مطار الملك خالد الدولي، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، وعدد من الدبلوماسيين والمسؤولين.