لاعب كرة قدم يعتزل نهائيا لأسباب دينية

أعلن لاعب كرة قدم سويسري اعتزاله اللعبة نهائيًا لأسباب دينية في خطوة أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واتخذ السويسري الصاعد سيلفان فالنر صاحب الـ 22 عامًا قرارًا مفاجئًا بالاعتزال وإنهاء مسيرته الكروية وقطع تجربته مع فريق بلاو فايس لينز الناشط في الدوري النمساوي.

🇨🇭 Un internacional suizo se retira del fútbol por su religión y su club no da crédito.



💬"Todo debería tener sus límites".



Silvan Wallner se retira a los 22 años porque no quiere jugar los sábados: "Es el día de descanso bíblico".



✍️ @JonasPerezE https://t.co/Jvnc2cUogP November 10, 2024

وخاض فالنر هذا الموسم 13 مباراة بقميص فريقه كما لعب للمنتخب السويسري تحت 21 عامًا.

وانضم اللاعب السويسري إلى فريقه النمساوي قادمًا من فريق زيوريخ السويسري منذ شهرين فقط ولكنه اعتزل بشكل مفاجئ.

وأبرزت صحيفة "دير شبيجل" الألمانية اعتزال فالنر والذي أدلى بتصريحات أكد خلالها أنه اعتزل لأسباب دينية.

»Jesus Christus möchte ich folgen und der biblische Ruhetag ist mir dabei wichtig geworden.« So begründet Silvan Wallner das Ende seiner Laufbahn. Zuletzt spielte er in der österreichischen Bundesliga für Linz. https://t.co/6C3lzpC4xS — DER SPIEGEL (@derspiegel) November 10, 2024

وقال اللاعب: "أنا مسيحي متدين ونحن نلعب مبارياتنا يوم السبت أو الأحد وأنا أريد أن تكون هذه الأيام راحة لي وفرصة لممارسة طقوسي الدينية وقراءة الكتاب المقدس".

وتفاعل ميلوس مالينوفيتش المدير الرياضي للنادي النمساوي مع قرار اعتزال اللاعب مؤكدًا أنها مفاجأة كبرى بالنسبة له خاصة أنه لاعب شاب وما زال في بداية مشواره الاحترافي.

وسبق أن شهدت الملاعب اعتزال حارس المرمى كارلوس روا وعمره 29 عامًا وذلك عام 1999 لنفس السبب تقريبًا.