تعليق مؤثر من نجم برشلونة بعد الخسارة من ريال سوسيداد

أبدى بيدري، نجم برشلونة، استياءه من الخسارة بنتيجة (0-1) خلال مواجهة ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة 13 من الليجا.



وقال بيدري، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "كنا نعلم أن هذا الملعب صعب، حيث يضغط فريق ريال سوسيداد بشكل كبير ومع ذلك، كانت لديّ فرصة، وكانت لدى رافينيا فرصة أخرى".

وأضاف: "علينا التعلم من الأخطاء والمضي قدما".



وتابع: "ريال سوسيداد يضغط بشكل جيد، وأحيانا يعتمد على الرقابة الفردية مما يصعب الأمور علينا كثيرا. في الشوط الثاني بدأنا بشكل أفضل، لكن لم يستمر ذلك طويلًا. لم نكن نعرف كيفية الخروج من هذا الضغط".

واختتم: "ما زلنا في الصدارة. هذه مجرد حالة استثنائية. في المباراة المقبلة بعد فترة التوقف سنستعيد مستوانا. آمل أن تكون مسألة قلة التسجيل في هذا اليوم فقط، ولا تقلقني كثيرا لأننا نقدم أداءً جيدا في الهجوم".

وتُعد هذه الخسارة هي الثانية لبرشلونة في الليجا هذا الموسم، بعد الخسارة ضد أوساسونا بنتيجة (2-4) بالجولة 8.