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رياضة

منتخب الناشئين بالأبيض والأسود في مواجهة المغرب بدورة شمال إفريقيا

منتخب الناشئين مواليد
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب الناشئين، أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، عن ارتداء الفراعنة الصغار القميص الأبيض والشورت الأسود والجورب الأسود بدورة شمال إفريقيا.

في المقابل، يرتدي المنتخب المغربي للناشئين القميص الأحمر والشورت الأحمر والجورب الأخضر

وحضر الاجتماع الفني ممثلًا عن منتخب مصر للناشئين وليد مهدي المدير الإداري للفريق، ومحمد الصايغ المنسق الاعلامي وعلاء سعيد مدير المهمات 

منتخب مصر يختتم اليوم تحضيراته لمواجهة المغرب

وختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة نظيره منتخب المغرب، في الجولة الإفتتاحية بدورة شمال إفريقيا، التي تستضيفها المملكة المغربية والمؤهلة لكأس أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة  

ويخوض منتخب مصر مرانًا خفيفًا على أحد ملاعب التدريب القريبة من مقر إقامته، على أن يتضمن تدريبات الجري والإحماء وبعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

موعد مباراة منتخب الناشئين أمام المغرب

وتقام مباراة منتخب الناشئين مواليد 2008 أمام نظيره المغربي غدًا الإثنين 11 نوفمبر، وتنطلق صافرتها في تمام الثامنة بتوقيت المغرب التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب البشير بمدينة المحمدية، في إفتتاح تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 17 سنة.

مران منتخب الناشئين أمس السبت، فيتو
مران منتخب الناشئين أمس السبت، فيتو

وتنطلق تصفيات شمال أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بدولة المغرب في الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر المقبلين.

ويلتقي منتخب مصر مع المغرب، ثم يواجه الجزائر، ويخوض ثالث مبارياته أمام تونس، ثم يختتم التصفيات بمواجهة ليبيا.

الجهاز الفني لمنتخب الناشئين

ويترأس البعثة الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من أحمد الكاس مديرًا فنيًّا، ووليد مهدي مديرًا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، ورامي عادل مدربًا مساعدًا، وأحمد فوزي مدربًا للحراس، والدكتور علاء الجوهري مدربًا للأحمال،  ومحمد الصايغ منسقًا إعلاميًّا، وكريم حزين إداري، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.

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