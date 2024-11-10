ارتفاع عدد المصابين في انقلاب ميكروباص بسوهاج إلى 16 شخصا بينهم طالبات جامعة
كشف مصدر أمني عن الحصيلة النهائية لعدد المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بترعة في مدينة جهينة في سوهاج اليوم الأحد.
وقال المصدر إن عدد المصابن 16 شخصا من بينهم طالبات جامعة، وأن سيارات الإسعاف نقلت 9 من المصابين إلي مستشفي المراغة ونقل 7 آخرين إلي مستشفي جهينة.
كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن سوهاج تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بإحدى الترع بنطاق مركز جهينة وعلي الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الإنقاذ والإسعاف.
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