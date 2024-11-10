الأحد 10 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ارتفاع عدد المصابين في انقلاب ميكروباص بسوهاج إلى 16 شخصا بينهم طالبات جامعة

اسعاف
اسعاف

كشف مصدر أمني عن الحصيلة النهائية لعدد المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بترعة في مدينة جهينة في سوهاج اليوم الأحد.

وقال المصدر إن عدد المصابن  16 شخصا من بينهم طالبات جامعة، وأن سيارات الإسعاف  نقلت 9 من المصابين إلي مستشفي المراغة ونقل 7 آخرين إلي مستشفي جهينة.

 

أخبار الحوادث اليوم، الدستورية تحظر الحبس في جريمة قذف الموظف العام،إحباط تهريب مخدرات بـ 200 مليون جنيه، أب يقتل ابنه ويلقى جثته فى مصرف بالغربية

ضبط 38 عنصرا إجراميا بحوزتهم مخدرات بـ ملايين الجنيهات قبل ترويجها في 10 محافظات

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن سوهاج تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بإحدى الترع بنطاق مركز جهينة وعلي الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الإنقاذ والإسعاف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

حادث انقلاب ميكروباص حادث انقلاب سيارة حادث انقلاب سيارة ميكروباص غرفة عمليات النجدة سيارة ميكروباص

مواد متعلقة

أخبار الحوادث اليوم، إحباط تهريب مخدرات بـ 200 مليون جنيه، وأب يقتل ابنه ويلقى جثته فى مصرف بالغربية

الفرح اتقلب جنازة، مقتل شخص وإصابة 6 آخرين فى مشاجرة أمام قاعة أفراح بالإسكندرية

سطو مسلح على محل مشغولات ذهبية فى قنا، الأمن يكشف التفاصيل

إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل فى الصف

الأمن يكشف ملابسات فيديو لشخص يرتدي ملابس نسائية والتعدي عليه

حملت منه سفاحا، إحالة أوراق عامل تعدى على ابنته للمفتي

الإعدام شنقًا لـ مبيض محارة قتل اثنين من أبناء عمته فى أسيوط

السيطرة على حريق محال ومسجد بحلقة السمك في الزيتون

الأكثر قراءة

الفرح اتقلب جنازة، مقتل شخص وإصابة 6 آخرين فى مشاجرة أمام قاعة أفراح بالإسكندرية

خبير عقاري يكشف مصير 2 مليون شقة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

محلل سياسي يكشف توجه ترامب تجاه مصر وشرط السعودية للتطبيع مع إسرائيل

منتخب مصر يخوض أول تدريباته باستاد الدفاع الجوي، وتغيير موعد مباراة بتسوانا (صور)

ما هو وقت قراءة سورة الفتح والأحاديث الواردة في فضلها

عمر مرموش أول لاعب بالتاريخ يسجل 3 أهداف في مباريات متتالية من ركلة حرة

بسبب الكرة الذهبية، أبو تريكة يوجه رسالة لـ فينيسيوس بعد تألق مرموش

مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار والقبض على 5 آخرين بالأقصر

منوعات

المزيد

لقطة طريفة، لاعبان يساعدان الحكم في إخراج بطاقة عنيدة (فيديو)

رسميا، تأكيد موعد إصدار لعبة GTA 6

بعد تعافيها من السرطان، ظهور جديد لكيت ميدلتون بلندن في يوم الذكرى

فصل 92 طالبا جامعيا بالأردن بسبب شهادة تركية مزورة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 10/ 11/ 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 10/11/2024

المزيد

انفوجراف

الجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"تخرب البيوت "، عالم أزهري يحذر من ظاهرة التخبيب الإلكتروني

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (2 – 4)

ما حكم الصلاة على النبي طلبا لرفع الوباء والشفاء من الأمراض؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads