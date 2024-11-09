8 أعراض رئيسية للإصابة بالقولون العصبي

يمكن أن يسبب القولون العصبي مجموعة واسعة من الأعراض، بما في ذلك مشاكل الجهاز الهضمي، والتغيرات في حركات الأمعاء، والتعب، والقلق، وقد يكون تحديد المحفزات وإجراء تغييرات على النظام الغذائي ونمط الحياة مفيدًا.

يؤثر متلازمة القولون العصبي (IBS) على ما بين 6٪ -18٪ من الناس في جميع أنحاء العالم، وتتضمن هذه الحالة تغييرات في تواتر أو شكل حركات الأمعاء وألم أسفل البطن.

يؤدي النظام الغذائي والتوتر وقلة النوم والتغيرات في بكتيريا الأمعاء إلى ظهور الأعراض، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

ومع ذلك، تختلف المحفزات لكل شخص، مما يجعل من الصعب تسمية الأطعمة أو العوامل المسببة للتوتر التي يجب على كل شخص يعاني من الاضطراب تجنبها.

كيف تعرف ما إذا كنت قد تعاني من القولون العصبي؟

توجد بعض الأعراض الرئيسية التي تؤكد على الإصابة بمتلازمة القولون العصبي، ونستعرض أبرز 8 علامات، وتكون كالآتي:

1. الألم والتشنج

يعد ألم البطن من أكثر الأعراض شيوعًا وعاملًا رئيسيًا في التشخيص.

عادةً، تعمل الأمعاء والدماغ معًا للتحكم في الهضم، ويحدث هذا من خلال الهرمونات والأعصاب والإشارات التي تطلقها البكتيريا المفيدة التي يعيش في الأمعاء.

في متلازمة القولون العصبي، تصبح هذه الإشارات التعاونية مشوهة، مما يؤدي إلى توتر غير منسق ومؤلم في عضلات الجهاز الهضمي.

يحدث هذا الألم عادة في أسفل البطن أو البطن بالكامل ولكن من غير المرجح أن يكون في الجزء العلوي من البطن وحده، وعادة ما يقل الألم بعد حركة الأمعاء.

قد تعمل تعديلات النظام الغذائي، مثل اتباع نظام غذائي منخفض في FODMAPs، على تحسين الألم والأعراض الأخرى.

وتشمل العلاجات الأخرى مرخيات الأمعاء مثل زيت النعناع، ​​والعلاج السلوكي المعرفي، والعلاج بالتنويم المغناطيسي.

2. الإسهال

متلازمة القولون العصبي السائدة بالإسهال هي أحد الأنواع الثلاثة الرئيسية للاضطراب، وتؤثر على ما يقرب من ثلث الأشخاص المصابين بالقولون العصبي.

3. الإمساك

تسبب متلازمة القولون العصبي الإمساك وكذلك الإسهال.

يقدر أن متلازمة القولون العصبي التي يغلب عليها الإمساك تؤثر على حوالي 35٪ من الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي.

قد يؤدي الاتصال المتغير بين الدماغ والأمعاء إلى تسريع أو إبطاء وقت عبور البراز الطبيعي، وعندما يتباطأ وقت العبور، تمتص الأمعاء المزيد من الماء من البراز، ويصبح من الصعب إخراجه.

4. الإمساك والإسهال بالتناوب

يؤثر الإمساك والإسهال المختلط أو المتناوب على حوالي 23٪ من الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي.

يتضمن الإسهال والإمساك في متلازمة القولون العصبي آلامًا مزمنة متكررة في البطن، والألم هو الدليل الأكثر أهمية على أن التغيرات في حركات الأمعاء لا ترتبط بالنظام الغذائي أو العدوى الخفيفة الشائعة.

وفقًا لأحد الدراسات، يميل هذا النوع من القولون العصبي إلى أن يكون أكثر حدة من الأنواع الأخرى مع أعراض أكثر تكرارًا وشدة

5. تغيرات في حركات الأمعاء

غالبًا ما يصاب البراز البطيء الحركة في الأمعاء بالجفاف حيث تمتص الأمعاء الماء، وهذا بدوره يؤدي إلى تكوين براز صلب، مما قد يؤدي إلى تفاقم أعراض الإمساك.

يمكن أن يتسبب القولون العصبي أيضًا في تراكم المخاط في البراز، وهو ما لا يرتبط عادةً بأسباب أخرى للإمساك.

قد يكون الدم في البراز علامة على حالة طبية أخرى خطيرة محتملة وتستحق زيارة الطبيب، قد يبدو الدم في البراز أحمر ولكنه غالبًا ما يكون داكنًا جدًا أو أسودًا مع قوام قطراني

6. الغازات والانتفاخ

يؤدي الهضم المتغير في القولون العصبي إلى إنتاج المزيد من الغازات في الأمعاء، ويمكن أن يسبب هذا الانتفاخ.

يعتبر العديد من المصابين بمتلازمة القولون العصبي الانتفاخ أحد أكثر أعراض الاضطراب استمرارًا وإزعاجًا



7. عدم تحمل الطعام

يذكر حوالي 80٪ من الأفراد المصابين بمتلازمة القولون العصبي أن أطعمة معينة تسبب الأعراض.

ولهذا السبب، يتجنب العديد من الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي بعض الأطعمة، وفي بعض الأحيان يستبعد هؤلاء الأفراد أطعمة متعددة من النظام الغذائي.

8. التعب وصعوبة النوم

يبلغ أكثر من نصف الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي عن التعب.

في إحدى الدراسات، وصف 160 بالغًا تم تشخيص إصابتهم بمتلازمة القولون العصبي انخفاض القدرة على التحمل مما حد من المجهود البدني في العمل والترفيه والتفاعلات الاجتماعية.

يرتبط القولون العصبي أيضًا بالأرق، والذي يشمل صعوبة النوم، والاستيقاظ بشكل متكرر، والشعور بعدم الراحة في الصباح