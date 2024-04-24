4 فيتامينات مهمة قدميها لأبنائك في الامتحانات لتنشيط ذاكرتهم

تهتم الأمهات بتغذية الأبناء لمساعدتهم على النمو الصحى وحمايتهم من أنيميا فقر الدم وتقوية مناعتهم مايساعدهم على مقاومة الأمراض.

ولكن التغذية السليمة لا تضمن ذلك فقط بل أيضا تنشط مخ الأبناء وتساعد فى نمو تركيزهم وتقوية ذاكرته، لذا تهتم الأمهات دائما فى فترة الامتحانات بإضافة الأطعمة التى ترفع معدلات الذكاء والتركيز بالمخ حفاظا على تفوقهم الدراسي.

فيتامينات مهمة قدميها لأبنائك فى الامتحانات

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك 4 فيتامينات مهمه لتنشيط الذاكره عند الأطفال خاصة فترة الامتحانات، منها:-

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فيتامين c

فيتامينA

فيتامين D

الأوميجا 3

وأضاف شبيب، أن هذه الفيتامينات توجد فى البيض والأسماك والبنجر والتونة والموز والبرتقال واللبن والمكسرات واقلهم سعرا الفول السودانى، هذا بجانب الفاكهة والخضروات الطازجة، مشيرا إلى أن أى مكمل غذائي بهذه الفيتامينات يتم إعطائه للطفل تحت إشراف طبى وبجرعات يحددها الطبيب المختص حفاظا على صحة الأبناء.

فيتامينات مهمة قدميها لأبنائك فى الامتحانات، فيتو

نصائح مهمة لتقوية مناعة طفلك

وهناك عدة نصائح غذائية يجب اتباعها مع الأطفال حفاظا على صحتهم، منها:-

التنوع بين الأكلات، ومن المهم تقديم الطعام للطفل بشكل متنوع، على أن تكون أطعمة صحية تحتوي على العناصر الغذائية المهمة، ولهذا يجب التنويع بين الخضراوات والفاكهة والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى سمنة الأطفال والتأثير على صحتهم في المستقبل.

- منع الوجبات السريعة، ومنها المقليات، التي تحتوي على الكثير من الدهون إلى جانب أنها لا تحتوي على عناصر غذائية تفيد جسم الطفل، واستبدالها بالأكلات الصحية التي تستطيعين طهيها بنفسك.

- الابتعاد عن المشروبات الغازية والعصائر الصناعية واستبدالها بالعصائر الطبيعية من الفاكهة الطازجة، وهذا لأن المشروبات الغازية تتسبب في الكثير من المشكلات الصحية مثل هشاشة العظام وغيرها.

- عدم الإفراط في الملح والسكر، حيث يجب التقليل من الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من السكر والملح، والتي تؤثر على الطفل بشكل سلبي، حيث إن السكر قد يتسبب في إصابة الطفل بالسمنة وتسوس الأسنان، وأيضا الملح يسبب مشكلات بالكلى ولهذا يجب التوازن في تناول الأطعمة التي تحتوي على الملح والسكر.

- الاهتمام بتقديم منتجات الألبان مثل الزبادي والحليب والجبن إلى الطفل يوميا، والتي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين، ما يساعد على نمو الأطفال وتقوية عظامهم.

- تشجيع الطفل على شرب الماء، والذي يقي من الإصابة بالجفاف، بالإضافة إلى أن شرب الماء يساعد على عمل أجهزة الجسم بشكل طبيعي، ويسهم في الوقاية من العديد من الأمراض التي من الممكن أن يتعرض إليها الأطفال.

- تقديم الفاكهة والخضراوات الطازجة بشكل يومي للطفل للحصول على أفضل الفيتامينات والمعادن والألياف التي يحتاجها جسم الطفل، ومن الممكن أن تقدم الفواكه على هيئة عصير بدون سكر أو محلى بملعقة صغيرة من عسل النحل.

- الاهتمام بتقديم الدجاج واللحوم للأطفال والتي تحتوي على البروتين اللازم للطفل، وإذا كان الطفل لا يحب تناول اللحوم من الممكن تقديمها بأشكال مختلفة يحبها الطفل مثل الكفتة أو الفطائر المحشوة باللحم المفروم، وكذلك الدجاج أيضا له الكثير من الطرق التي يحبها الأطفال.

- تقديم الحبوب الكاملة، حيث يجب استبدال الخبز الأبيض بالخبز الأسمر الذي يحتوي على الحبوب الكاملة، التي تمد جسم الطفل بالطاقة وتساعده على النمو، حيث تحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية، بالإضافة إلى الألياف الصحية التي تحافظ على صحة القلب والجهاز الهضمي.