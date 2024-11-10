أهم نصائح، للتخفيف من أعراض انقطاع الطمث

تخفيف أعراض انقطاع الطمث، يتطلب اهتمامًا بالصحة العامة واتباع طرق وأساليب طبيعية للمساعدة في تحسين نوعية الحياة خلال هذه المرحلة الانتقالية.

انقطاع الطمث هو مرحلة طبيعية في حياة المرأة، حيث يتوقف الحيض تدريجيًا، وغالبًا ما يحدث ذلك بين سن 45 و55 عامًا، وتتسبب هذه المرحلة في ظهور أعراض مزعجة مثل الهبّات الساخنة، التعرق الليلي، التقلبات المزاجية، جفاف الجلد، وتغيرات في الرغبة الجنسية.

وسائل طبيعية لتخفيف أعراض انقطاع الطمث

أعراض انقطاع الطمث

وأوضحت الدكتورة شيرين مدين استشاري أمراض النساء والتوليد، أن التخفيف من أعراض انقطاع الطمث يحتاج إلى العناية بالصحة من خلال التغذية السليمة، الحفاظ على الوزن، ممارسة الرياضة، وتناول المكملات والعلاجات الطبيعية.

وأضافت أن كل ذلك لابد أن يسير بالتوازي مع تقليل التوتر والعادات الصحية كالنوم الجيد وشرب الماء.



وتستعرض الدكتورة شيرين، فيما يلي مجموعة من النصائح والطرق الطبيعية التي تساعد على تخفيف هذه الأعراض.

1. التغذية المتوازنة

تلعب التغذية السليمة دورًا هامًا في تخفيف أعراض انقطاع الطمث. يُنصح بتناول وجبات غنية بالبروتينات والخضروات، مثل الأسماك والدواجن والبقوليات، وكذلك الفواكه والخضروات التي تحتوي على الألياف. تساعد هذه الأطعمة في تنظيم مستوى السكر في الدم وتقليل فرص الإصابة بزيادة الوزن، والتي قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض. كما يُنصح بتجنب الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون المشبعة، حيث تؤثر سلبًا على توازن الهرمونات.



2. الحفاظ على الوزن الصحي

زيادة الوزن تؤدي إلى تفاقم أعراض انقطاع الطمث، مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي. لذلك، يُنصح بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات. تساعد الرياضة في تحسين المزاج وزيادة إفراز هرمونات السعادة مثل الإندورفين، مما يخفف من التوتر والقلق المرتبطين بهذه المرحلة. تُعدّ التمارين الرياضية أيضًا مفيدة للحفاظ على صحة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، وهو مرض شائع بعد انقطاع الطمث.



3. تناول المكملات الغذائية

تُعدّ المكملات الغذائية مصدرًا هامًا للفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم خلال هذه الفترة. يُنصح بتناول مكملات الكالسيوم وفيتامين "د" لتقوية العظام والوقاية من هشاشتها. يمكن أيضًا تناول مكملات تحتوي على الأوميغا 3، حيث إنها تساعد في تقليل الهبّات الساخنة وتعزيز صحة القلب. قبل البدء في تناول أي مكمل غذائي، يُفضل استشارة الطبيب لضمان سلامة الجرعة المناسبة وتجنب التفاعلات الدوائية.

4. استخدام العلاجات العشبية

تُعتبر العلاجات العشبية خيارًا جيدًا لبعض النساء لتخفيف أعراض انقطاع الطمث. فعشبة الكوهوش السوداء (Black Cohosh) تُعرف بفاعليتها في تخفيف الهبّات الساخنة. يمكن أيضًا تناول مكملات عشبة البرسيم الأحمر (Red Clover)، التي تحتوي على مركبات شبيهة بالإستروجين الطبيعي، مما يساعد على تحسين توازن الهرمونات. يجب استشارة مختص قبل استخدام هذه الأعشاب، خصوصًا إذا كانت المرأة تتناول أدوية أخرى.

5. شرب كميات كافية من الماء

تساعد زيادة شرب الماء في تخفيف جفاف الجلد وتقليل الانتفاخات الناجمة عن التغيرات الهرمونية. ينصح بتناول حوالي 8 أكواب من الماء يوميًا، مما يساعد على ترطيب الجسم والتقليل من بعض الأعراض مثل الصداع. يمكن إضافة بعض الأعشاب الطازجة إلى الماء، مثل النعناع أو شرائح الليمون، لإضافة نكهة وتشجيع الشرب.

6. التقليل من الكافيين والكحول

الكافيين والكحول من المسببات الرئيسية للهبّات الساخنة وزيادة التعرق الليلي. يُفضل تقليل كمية الكافيين، خاصة في فترة المساء، حيث يساعد ذلك في تحسين جودة النوم. كما يُنصح بتجنب شرب الكحوليات لأنها تزيد من التوتر وتؤثر سلبًا على توازن الهرمونات في الجسم.

انقطاع الطمث ومواجهته

7. ممارسة التأمل والاسترخاء

التوتر والقلق يزيدان من حدة أعراض انقطاع الطمث. لذلك، فإن تقنيات التأمل مثل اليوغا والتدريب على التنفس العميق تُعتبر وسائل فعّالة للحد من التوتر وتحسين الحالة المزاجية. يمكن تخصيص بعض الوقت يوميًا لممارسة التأمل، حيث يساعد ذلك في تهدئة الجهاز العصبي وتقليل التقلبات المزاجية.

8. الحصول على قسط كافٍ من النوم

النوم الكافي ضروري للحفاظ على الصحة العامة، وخاصة خلال فترة انقطاع الطمث. يمكن تحسين جودة النوم من خلال الالتزام بمواعيد نوم واستيقاظ منتظمة، وتجنب تناول الطعام الثقيل قبل النوم، وتهيئة غرفة نوم مظلمة وهادئة. استخدام وسائد باردة قد يساعد في التخفيف من التعرق الليلي.

9. البحث عن الدعم الاجتماعي

يعتبر الدعم الاجتماعي من الأصدقاء والعائلة مهمًا جدًا في هذه المرحلة. يمكن التحدث عن التحديات التي تواجهها المرأة مع أشخاص مرّوا بتجارب مشابهة، مما يخفف من الضغوط النفسية ويعزز الشعور بالراحة. كذلك، يمكن الانضمام إلى مجموعات دعم على الإنترنت لمشاركة التجارب والحصول على نصائح مفيدة.