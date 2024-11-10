الأحد 10 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

إصابة إسرائيليين بإطلاق صاروخ مضاد للدروع على بلدة المطلة

الإسعاف الإسرائيلي،
الإسعاف الإسرائيلي، فيتو

ذكرت إذاعة  جيش الاحتلال، اليوم الأحد، أن عدة أشخاص أصيبوا بإطلاق صاروخ مضاد للدروع على بلدة المطلة في الجليل الأعلى.

وفي السياق ذاته ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن حزب الله أطلق عددا من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجولان السوري المحتل.

صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجولان 

وفي المقابل أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في بلدات بالجولان للاشتباه بتسلل مسيرة قادمة من جنوب لبنان.

مسيرة تخترق الأجواء الإسرائيلية 

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال حزب الله: "هاجمنا بسرب من المسيرات تجمعا لقوات العدو في مستوطنة أفيفيم وأصبنا الأهداف بدقة".

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