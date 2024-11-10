جيش الاحتلال يزعم هزيمة حزب الله وبدء مهمة جديدة في لبنان

زعم وزير جيش الاحتلال لإسرائيلي يسرائيل كاتس قائلًا: "هزمنا حزب الله ومهمتنا الآن تغيير الوضع الأمني في لبنان".



وادعى: "علينا أن نواصل العمل معا ونستثمر النتائج في تغيير الوضع في جبهة لبنان، مضيفًا: كل من جاء ليدعم وقف إطلاق النار في غزة بلغته بأنه لن يحدث دون إطلاق سراح الأسرى.



كما زعم: "بعد سنة من حرب معقدة ضد حركات إرهابية حافظنا على شرعية دولية وتصدينا لمطالب وقف إطلاق النار".

وقبل وقت سابق، قالت جماعة حزب الله اللبنانية: "هاجمنا بسرب من المسيرات تجمعًا لقوات العدو في مستوطنة أفيفيم وأصبنا الأهداف بدقة".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، رصد إطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان تجاه الأراضي المحتلة.

غارات ليلية على مناطق في شرق وجنوب لبنان

وقالت وسائل إعلام لبنانية: إن مقاتلات إسرائيلية شنت غارات ليلية على مناطق في شرق وجنوب البلاد، لاستهداف حزب الله.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام "الرسمية" أن إسرائيل استهدفت معبر "جرماش قلد السبع" على الحدود الشمالية الغربية مع سوريا في محافظة بعلبك الهرمل.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى غارات على حي الميدان في النبطية، وأخرى على محيط بلدة راشيا الفخار، جنوبي لبناني.