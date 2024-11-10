الأحد 10 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن رصد 8 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، رصد إطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان تجاه الأراضي المحتلة.

غارات ليلية على مناطق في شرق وجنوب لبنان

وقالت وسائل إعلام لبنانية: إن مقاتلات إسرائيلية شنت غارات ليلية على مناطق في شرق وجنوب البلاد، لاستهداف حزب الله.

 

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام "الرسمية" أن إسرائيل استهدفت معبر "جرماش قلد السبع" على الحدود الشمالية الغربية مع سوريا في محافظة بعلبك الهرمل.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى غارات على حي الميدان في النبطية، وأخرى على محيط بلدة راشيا الفخار، جنوبي لبناني.

 

استشهاد 33 شخصًا على الأقل في غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في لبنان، استشهاد 33 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان.

من جهته، أعلن "حزب الله" في بيان أمس السبت إسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع هرميس 450 "بصاروخ أرض-جو" فوق قرية قريبة من الحدود في جنوب لبنان.

وتبنّ حزب الله كذلك في بيانات متتالية استهداف مناطق عدة في شمال إسرائيل بالصواريخ، ضمنها قاعدة عسكرية ومنطقة الكريوت شمال مدينة حيفا.

 

غارات إسرائيلية ليلية على شرق وجنوب لبنان (فيديو)

غارتان إسرائيليتان على بلدتي النبي شيت والكنيسة بالبقاع شرقي لبنان

 

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