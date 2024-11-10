الأحد 10 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله يستهدف بلدة إيفن منحام شمالي إسرائيل برشقة صاروخية

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

 أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، استهداف بلدة إيفن منحام شمالي إسرائيل برشقة صاروخية.

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة إسرائيلية على مدينة بعلبك شرقي لبنان، وذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد إطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان تجاه الأراضي المحتلة، وذلك حسبما أفادت شبكة قناة “سكاي نيوز” عربية.

 

غارات ليلية على مناطق في شرق وجنوب لبنان

 وقالت وسائل إعلام لبنانية: إن مقاتلات إسرائيلية شنت غارات ليلية على مناطق في شرق وجنوب البلاد، لاستهداف حزب الله.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام "الرسمية" أن إسرائيل استهدفت معبر "جرماش قلد السبع" على الحدود الشمالية الغربية مع سوريا في محافظة بعلبك الهرمل.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى غارات على حي الميدان في النبطية، وأخرى على محيط بلدة راشيا الفخار، جنوبي لبناني.

 

استشهاد 33 شخصًا على الأقل في غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في لبنان، استشهاد 33 شخصًا على الأقل في غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان.

من جهته، أعلن "حزب الله" في بيان أمس السبت إسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع هرميس 450 "بصاروخ أرض-جو" فوق قرية قريبة من الحدود في جنوب لبنان.

وتبنّى حزب الله كذلك في بيانات متتالية استهداف مناطق عدة في شمال إسرائيل بالصواريخ، ضمنها قاعدة عسكرية ومنطقة الكريوت شمال مدينة حيفا.

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غارة إسرائيلية على بعلبك شرقي لبنان

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