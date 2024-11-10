استبدال نافورة تريفي الشهيرة في روما بحوض تمنيات

استبدلت سلطات مدينة روما نافورة تريفي الشهيرة التي يقال إنها تدر أكثر من 3200 دولار يوميا من العملات التي يرميها السياح فيها، بحوض تمنيات مؤقت.

وتم تجفيف المياه وتسييج الموقع الخلاب الشهر الماضي من أجل أعمال التجديد، وهي خطوة نحو فرض رسوم على حوالي 4 ملايين زائر للموقع سنويا للوصول إلى الموقع التاريخي.

استبدال نافورة تريفي الشهيرة بحوض تمنيات مؤقت

وقال مسؤول السياحة أليساندرو أونوراتو: "يتعين علينا أن نتجنب، وخاصة في مدينة فنية هشة مثل روما، أن يتسبب عدد كبير للغاية من السياح في إلحاق الضرر بالتجربة السياحية، وإلحاق الضرر بالمدينة"، موضحا الحاجة إلى الرسوم المخطط لها والتي تبلغ نحو 2 دولار".

مضيفا: "نحن بحاجة إلى حماية أمرين، ألا يتعرض السياح للفوضى، وأن يتمكن المواطنون من الاستمرار في العيش بسلام".

وبات بإمكان الزوار حاليا التجمع على جسر مؤقت يمتد فوق الموقع، قبل رمي العملات المعدنية في الحوض.

وبمجرد الانتهاء من العمل، سيتم طلب الحجز المسبق للحصول على أفضل مناطق المشاهدة. وستكون هذه المحاولة الأولى لتنظيم المنطقة منذ بناء النافورة في عام 1732.