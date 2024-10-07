ناسا تكشف طبيعة التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء
أكد رئيس وكالة ناسا الأمريكية بيل نيلسون أن العمل المشترك بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء يشكل مثالا رائعا للتعاون بين البلدين، وقال نيلسون: "هذا مثال رائع للتعاون بين البلدين".
وتابع: "هذه واحدة من الأشياء الرائعة في التاريخ لقد تعاون الروس والأمريكيون في الفضاء منذ عام 1975 - أبولو-سويوز. ثم قامت روسيا ببناء أول محطة فضائية".
العمل المشترك بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء
قال نيلسون في وقت سابق: "تتفاعل الولايات المتحدة بشكل احترافي وناجح مع روسيا في برنامج الرحلات الفضائية المشتركة، بغض النظر عن كل ما يحدث في أوكرانيا".
تمديد التعاون مع الولايات المتحدة
وفي ما يتعلق بـ المحطة الفضائية الدولية أشار نيلسون إلى أن "مؤسسته لديها (خطة احتياطية) لإخراج المحطة من المدار حالما لم ترغب روسيا في تمديد التعاون مع الولايات المتحدة في هذا المجال، لكنه يعتقد أن روسيا ستكون شريكا في المحطة حتى عام 2030".
وكانت "روس كوسموس" قد أعلنت في 15 يوليو 2022 عن توقيع اتفاقية مع وكالة ناسا بشأن الرحلات الفضائية المشتركة إلى المحطة الفضائية الدولية.
بدوره ذكر قائد فريق رواد الفضاء الروس أوليغ كونونينكو أن بنود الاتفاقية تتضمن إرسال 3 رحلات على متنها رواد روس إلى المحطة باستخدام مركبات Crew Dragon الأمريكية.
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