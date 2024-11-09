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اقتصاد

انخفاض أسعار كرتونة البيض اليوم السبت في الأسواق

سعر كرتونة البيض
سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض اليوم في الأسواق، سجلت أسعار البيض انخفاضا في سعر الكرتونة بالأسواق، وشملت سعر البيض الأحمر والأبيض والبلدي بانخفاضات تراواحت ما بين 1.5 جنيه و2.5 جنيه في الكرتونة.

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

«فيتو» تستعرض أسعار البيض اليوم، ويشمل سعر كرتونة البيض البلدي، وسعر كرتونة البيض الأحمر، وسعر كرتونة البيض الأبيض، فضلًا عن سعر البيضة الواحدة بلدي وأبيض وأحمر، وذلك وفقًا لما رصدته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فجاءت كالآتي:

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار البيض البلدي بالأسواق

 وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 174.7 جنيه، بانخفاض 2.5 جنيه عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 140 جنيهًا و210 جنيهات.

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

البيض البلدي يسجل 7 جنيهات للبيضة في الأسواق

وعن أسعار البيض بلدي بلغ متوسط سعر البيضة نحو 6.3 جنيه، ليتراوح سعر البيض البلدي من 5.5 جنيه إلى 7 جنيهات للبيضة.

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

جنيهان انخفاضا في أسعار البيض الأحمر 

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 173.1 جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 165 جنيهًا و186 جنيهًا.

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

البيض الأحمر يسجل 7 جنيهات للبيضة في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيضة نحو 6 جنيهات، وتراوحت أسعار البيض الأحمر من 5.5 جنيه إلى 7 جنيهات للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

1.5 جنيه انخفاضا في أسعار البيض الأبيض في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 167 جنيهًا، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 125 جنيهًا و180 جنيهًا.

البيض الأبيض يسجل 7 جنيهات للبيضة في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيض الأبيض نحو 5.8 جنيه للبيضة الواحدة، فيما تراوحت أسعار البيض أبيض من 4.25 جنيه إلى 7 جنيهات للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

 

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