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اقتصاد

مواطنون ضد الغلاء يطالب حماية المستهلك بتطبيق التجربة التركية

البيض التركي
البيض التركي

طالب جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك إلزام منتجي الدواجن تطبيق مواصفات البيض التركي على البيض المصري والذي يعد بعيد عن الاشتراطات الأوروبية أو المواصفات العالمية التي يتحلى بها البيض التركي.

 

وطالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك برئاسة محمود العسقلاني جهاز حماية المستهلك بأن يضطلع بدوره في إخطار وإلزام كبار منتجي الدواجن في مصر بأن يكتبوا تاريخ الإنتاج والصلاحية، تطبيقًا لنص المادة التاسعة من القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ الخاص بحماية المستهلك والذي تنص فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها على التزام المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى إنصب هذا السلوك على اى عنصر من العناصر الآتية 
١- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كمياتها.
٢- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
كما تنص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون فقرة ٤ على تدوين تاريخ الإنتاج والفقرة الخامسة على تدوين مدة الصلاحية للسلع التى لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك.
فضلا عن الفحص العشوائي لعينات من البيض المتداول فى السوق لتبيان ما اذا كان البيض المصرى خالى من متبقيات الأمصال من عدمه 
والاهم إلزام المنتجين بإستخدام أعلاف ينتج عن استخدامها عودة اللون الأصفر الذى فقدناه نتيجة استخدام أعلاف رخيصة الثمن، وخامات فقيرة التكوين لا تحقق النتيجة المأمولة من حيث المواصفات

واستعرضت الجمعية بعض المعلومات 
 استوردت الحكومة ممثلة فى وزارة التموين  من خلال شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية شحنة من بيض المائدة من منشأ تركي، وكانت صفقة كاشفة عن إشتراطات ومعايير أوربية عالمية غير مطبقة فى مصر 
أهمها.

أولًا- كتابة تاريخ ميلاد البيضة (تاريخ الإنتاج) وتاريخ انتهاء الصلاحية على كل بيضة على حدة.

ثانيًا- خلو البيضة من الملوثات او روث الدواجن، وقد علمنا ان دورة الإنتاج تمر على سيور ورشاشات مياه لإزالة أي ملوثات من نواتج إخراج الدواجن  فضلا عن ماكينات تجفيف وتطهير، وربما تعقيم البيضة عقب خروجها من (كلواكا) مؤخرة الدجاجة التركية التي نالت قدر وفير من التربية الصحيحة طبقًا للمعايير الأوروبية، وللأسف هذا لا يحدث فى مصر وخاصة مخرج البيضة لا يخلو من بقايا الروث الذى ينال من نظافة البيضة ويحملها بملوثات لها تأثير تراكمي على صحة المستهلك.

ثالثًا- مطابقة البيض التركي للمواصفات البيطرية وخاصة فيما يتعلق بالتخلص من متبقيات الأمصال وغيرها من الادوية البيطرية فى جسم الدجاجة أثناء تكوين البيضة فى القناة البيضية، وهو ما لا يحدث لدى منتجي البيض في مصر - كما أن لون البيض الطبيعى متوفر فى البيض التركي - الغلاف الأبيض الفاتح والمكون الأصفر القاتم.

 

 

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تاريخ ميلاد البيضة رئيس جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك

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