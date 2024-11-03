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اقتصاد

أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق

أسعار البيض اليوم
أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض اليوم، سجلت  أسعار البيض اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2024؛ استقرارًا ملحوظًا في الأسواق.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

 وتستعرض «فيتو» أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والمجمعات الاستهلاكية؛ في السطور الآتية:

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض في المجمعات الاستهلاكية

وبلغ سعر طبق البيض لعدد 30 بيضة نحو 150 جنيهًا، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية مع استيراد مليون طبق بيض مائدة لضخهم في المجمعات الاستهلاكية.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

 وتراوح  سعر كرتونة البيض الأبيض عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 146 جنيهًا و153 جنيهًا.

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 147 إلى 154 جنيهًا في الشركات ومحلات النصف جملة.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

 وسعر كرتونة  البيض الأحمر عدد 30 بيضة في  بورصة الدواجن اليوم؛ تراوح بين 151 جنيهًا إلى 156 جنيهًا.

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر من 152 جنيهًا إلى 158 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

 وعن  سعر كرتونة البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوحت بين 114 جنيهًا إلى 115 جنيهًا.

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم  بين 115 جنيهًا إلى 118 جنيهًا.

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