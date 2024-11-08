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خارج الحدود

الخارجية الروسية تحذر كندا من استفزازها بمخططات تخريبية

الخارجية الروسية،
الخارجية الروسية، فيتو

حذرت كندا من استفزازها إثر اتهامات كندية لموسكو بالتدبير لـمخطط تخريبي ضد الغرب.

 

اتهامات كندية لموسكو

وأعلنت روسيا استدعاء دبلوماسي رفيع المستوى في السفارة الكندية، احتجاجًا على اتهامات زائفة لموسكو بتدبير مشاريع تخريب في الغرب، بحسب "فرانس برس".

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية إن معاون رئيس البعثة الدبلوماسية الكندية في موسكو "أُبلغ بأن هذه الشائعات تنم عن تحضير محتمل لعملية استفزاز كبيرة ضد روسيا.

 

مذكرة احتجاج بشأن اتهامات زائفة 

وسُلم المسؤول الكندي مذكرة احتجاج بشأن اتهامات زائفة بعملية تخريب روسية مدبرة على ما يُزعم ضد بلدان الناتو، تقوم على إرسال متفجّرات بالبريد، بما في ذلك إلى كندا، بحسب الوزارة.

وكانت بولندا وليتوانيا قد أعلنت نوفمبر توقيف أشخاص يشتبه بانخراطهم في عملية إرسال طرود حارقة إلى بلدان أوروبية مختلفة، اشتعلت فيها النار هذا الصيف في مستودعات مجموعة دي إتش إل في ألمانيا وبريطانيا.

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