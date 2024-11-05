روسيا تدعم لبنان بـ 20 طنا من المساعدات الطبية

أرسلت روسيا صباح اليوم الثلاثاء طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية من طراز “إيه إل-76” محملة بأكثر من 19 طنا من المساعدات الطبية إلى مطار بيروت الدولي صباح اليوم الثلاثاء.

وصول طائرة مساعدات روسية إلى لبنان

وأوضحت الوزارة “ الطوارئ الروسية” أنه بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبتكليف من وزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف، نقلت طائرة من طراز "إيل-76" إلى لبنان أكثر من 19 طنا من المساعدات الإنسانية التي تضمنت أدوية ومستلزمات أساسية.

إجلاء مجموعة من الروس

ومن جانبها أوضح رئيس القسم القنصلي بالسفارة الروسية في بيروت أوليج ديميروف أن الطائرة في طريق عودتها إلى روسيا، أجلت من لبنان مجموعة من المواطنين الروس الذين عانوا من الغارات الإسرائيلية على أراضي البلاد.