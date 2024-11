رئيس التمثيل التجاري: مصر تلقت العديد من الاستثمارات الأوروبية

شارك الوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجارى، فى منتدى التجارة والاستثمار للاتحاد من أجل المتوسط الذي عقد بالرباط بالمغرب، تحت عنوان “Driving green and inclusive economic growth in the Mediterranean region”.

تشجيع القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الإنتاج والتصدير

أكد رئيس التمثيل التجاري على توجه الحكومة خلال العشر سنوات الماضية لتشجيع القطاع الخاص لزيادة مساهمته فى الإنتاج والتصدير والتشغيل.

نسبة مشاركة القطاع الخاص تصل إلى ٧٠٪ من الناتج المحلى

وأشار الى أن هناك للوصول بنسبة مشاركة القطاع الخاص لتصل الى ٧٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام ٢٠٣٠ مع التركيز على مشروعات الطاقة الجديدة.

مصر تلقت العديد من الاستثمارات الأوروبية ومن الهند والصين

وأشار الى أن مصر قد تلقت العديد من الاستثمارات الأوروبية،ومن الهند والصين خاصة فى مجال الهيدروجين الأخضر.

وأشار إلى أنه تم إنشاء مجلس أعلى للهيدروجين الأخضر برئاسة رئيس مجلس الوزراء للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر والعمل على تقديم حزم الحوافز الاستثمارية المناسبة والإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الاستثمار فى هذا القطاع.

ولفت الى أن تم التوقيع على مشروعات بنحو ٣٠ مليار دولار فى هذا المجال خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد فى يونيو الماضي.