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اقتصاد

التمثيل التجاري: 133 مليون دولار أمريكي حجم التبادل التجاري بين مصر وأوغندا عام 2023

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظم مكتب التمثيل التجاري في كمبالا اللقاء الذي عقد بين  وزير الخارجية المصري وعدد من ممثلي الجهات وشركات القطاع الخاص الأوغندي وذلك على هامش زيارته إلى أوغندا مؤخرا  ، ويأتى هذا في إطار الدور المنوط به مكاتب التمثيل التجاري للترتيب والإعداد للشق الاقتصادي خلال الزيارات رفيعة المستوى. 

وشارك في الاجتماع رؤساء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين لعدد (30) شركة وجهة أوغندية على رأسهم رئيس الإتحاد الوطني للمصنعين الأوغنديين، ورئيس جميعة رجال الأعمال الهنود في أوغندا، وكذا ممثل عن الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في أوغندا، وعدد من كبار رجال الأعمال المتعاملين مع شركات القطاع الخاص المصري، وكذا المهتمين بالتعاون مع المصنعين المصريين خلال الفترة القادمة.

التحديات التي تواجه التبادل التجاري بين مصر وأوغندا  

وتضمن الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه التبادل التجاري بين البلدين حيث تم الاتفاق على أهمية إجراء حوار مشترك بين البلدين، وبحث سبل تعزيز التبادل التجاري على أساس المنفعة المتبادلة في سبيل تحقيق المصلحة التجارية لكافة الأطراف، مع التأكيد على دعم مصر لشركات القطاع الخاص المصري لتعزيز تواجدها في أوغندا من خلال الإستثمار في القطاعات ذات الأولوية بما يحقق أهداف الحكومة الأوغندية للتنمية.

133مليون دولار أمريكي حجم التبادل التجاري بين مصر وأوغندا  عام 2023

وتجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأوغندا قد بلغ في عام 2023 نحو (133) مليون دولار أمريكي، كما بلغ حجم الصادرات المصرية إلى أوغندا في نفس العام نحو (106) مليون دولار أمريكي.

 ويتواجد في السوق الأوغندي (25) شركة مصرية بإستثمارات بلغ إجمالي حجمها نحو (93.4) مليون دولار أمريكي.

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