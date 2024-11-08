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رياضة

سيد عيد يعلن تشكيل بتروجيت لمواجهة مودرن سبورت في الدوري

سيد عيد
سيد عيد

أعلن سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجيت عن تشكيل الفريق البترولي، لمواجهة مودرن سبورت  بالدوري المصري ، ضمن الجولة الثانية على استاد بتروسبورت فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الجمعة.

تشكيل بتروجيت أمام مودرن سبورت 

عمر صلاح، محمود شديد، هادي رياض، رشاد متولي، حامد حمدان، أحمد رضا، أحمد بحبح، توفيق محمد، بدر موسي، محمد دودو، جابريال. 

مباراة مودرن سبورت وبتروجت

 

وتعادل إنبي مع مودرن سبورت سلبيا أيضا في الجولة الأولى من الدوري الممتاز، كما تعادل بتروجت مع بيراميدز.

ويسعى كلا الفريقين الي تحقيق الفوز الأول في الدوري.

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سيد عيد بتروجيت مودرن سبورت الدوري المصري

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