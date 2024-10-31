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رياضة

الدوري المصري، مودرن سبورت يتعادل سلبيا مع إنبي وإهدار ضربة جزاء في الثواني الأخيرة (صور)

مودرن سبورت وإنبي،
مودرن سبورت وإنبي، فيتو

انتهت مباراة مودرن سبورت أمام نظيره إنبي بنتيجة التعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب السلام بالقاهرة، مساء اليوم الخميس، في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وأهدر الكاميروني جوزيف جوناثان نجويم ضربة جزاء لفريق مودرن سبورت في الدقيقة 90+8، بعدما تصدى لها ببراعة عبد الرحمن سمير حارس مرمى إنبي.

تشكيل مودرن سبورت ضد إنبي

حراسة المرمى:  محمود جنش.

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد، محمد دسوقي، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، علي زعزع.

خط الهجوم: أحمد عاطف.

وجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، باسم علي، نادر هشام، فيجيري شون، محمد أميسي، خالد رضا، محمد صبري، أحمد خالد كباكا، أرنولد إيبا.

تشكيل إنبي أمام مودرن سبورت

حراسة المرمى: بودي سمير.

خط الدفاع: على فوزي، أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، مصطفى دويدار.

خط الوسط: هشام عادل، أحمد العجوز، مودي ناصر، مصطفى شكشك.

خط الهجوم: رفيق كابو، أحمد أمين أوفا.

صفقات مودرن سبورت وإنبي

وأبرم مودرن سبورت 15 صفقة جديدة لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل على رأسها: الإنجليزي فيجيري شون شيما والزامبي إينوك ساكالا مهاجم زيسكو يونايتد، وفريدريك كيسي لاعب وسط منتخب غانا للشباب، ومحمد أميسي لاعب منتخب بوروندي، وكريم عماد حارس مرمى حرس الحدود، ومحمد مجدي حارس مرمى الداخلية.

كما ضم مودرن سبورت محمد دسوقي ظهير أيسر الإسماعيلي، وطارق محمد مدافع سبورتنج، ونادر هشام ظهير أيسر وادي دجلة، وعبد الله حافظ صانع ألعاب أركا جدينيا البولندي، وعبد الرحمن شيكا لاعب وسط الإنتاج الحربي، وأحمد مصطفى جناح الأخدود السعودي، ومحمد مسعد جناح منتخب السويس، ومحمد صبري لاعب وسط بروكسي، وضياء السيد مهاجم المنصورة.


في المقابل تعاقد إنبي مع 5 لاعبين هم: محمد سمير، عبد الرحمن مانو، يوسف حسن، شيكو محارب، يوسف عادل.

 

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