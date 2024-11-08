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اقتصاد

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن ارتفاعًا في الأسواق اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024، وتراوحت الارتفاعات بين 50 قرشًا وجنيهين مقارنة بأسعارها السابقة؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية. 

أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق

وتستعرض «فيتو»  سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية. 

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أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

 البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 74 جنيهًا إلى 75 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

 وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 90 جنيهًا إلى 91 جنيهًا.

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أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق، فيتو

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وعن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الجمعة، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 85.2 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 75 جنيهًا إلى 105 جنيهات للكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن  سعر الدواجن البلدية اليوم الجمعة، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 122.7 جنيه للكيلو للمستهلك، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 87 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

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ارتفعت 5 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الجمعة 8-11-2024 في الفيوم

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أسعار الدواجن اليوم الخميس 8-11- 2024 في محافظة الفيوم

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