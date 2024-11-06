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اقتصاد

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن انخفاضًا في الأسواق اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024، وتراوحت الانخفاضات بين جنيه  و2.5 جنيه مقارنة بأسعارها السابقة؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

وتستعرض «فيتو»  سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

 البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 69 جنيهًا إلى 70 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

 وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 95 جنيهًا إلى 96 جنيهًا.

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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق، فيتو

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وعن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الأربعاء، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 82.9 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 74 جنيهًا إلى 105 جنيهات للكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن  سعر الدواجن البلدية اليوم الأربعاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 119.6 جنيه للكيلو للمستهلك، بانخفاض 2.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 87 جنيهًا إلى 140 جنيهًا للمستهلك.

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انخفاض طفيف في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

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أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في محافظة الفيوم

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