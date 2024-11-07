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اقتصاد

ارتفاع أسعار الدواجن 3 جنيهات اليوم الخميس

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، وتراوحت الارتفاعات بين جنيهين و3 جنيهات مقارنة بأسعارها السابقة؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية. 

أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق

وتستعرض «فيتو»  سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.  

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أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

 البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 72 جنيهًا إلى 73 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق.

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

 وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 92 جنيهًا إلى 93 جنيهًا.

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أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق، فيتو

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وعن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الخميس، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 84.5 جنيه، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 74 جنيهًا إلى 105 جنيهات للكيلو للمستهلك. 

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن  سعر الدواجن البلدية اليوم الخميس، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 121.4 جنيه للكيلو للمستهلك، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 87 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

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أسعار الدواجن اليوم الخميس 8-11- 2024 في محافظة الفيوم

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انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

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