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محافظات

أسعار الدواجن اليوم الخميس 8-11- 2024 في محافظة الفيوم

اسعار الدواجن في
اسعار الدواجن في محافظة الفيوم، فيتو

حققت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، استقرارًا اليوم الخميس، عن أسعار امس، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء  ، ما بين 73 و77 جنيهًا للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 75 جنيهًا.

 كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 110 و115 جنيهًا، وأسعار البط المولر ما بين 90 جنيهًا، و95 جنيهًا للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 88 جنيهًا و90 جنيهًا، والبط البلدي هجين ما بين  130 جنيهًا و135 جنيهًا، والبط البلدي الحر تربية بيتي 140 جنيهًا، وسعر كيلو الأرنب البلدي 110 جنيهًا، والبط الميسكوفي 130 جنيهًا، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 139 و145 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه 170 و175 جنيهًا، وفي السوبر ماركت 185 جنيهًا،  وكيلو الأوراك 88 جنيهًا، كيلو كبد وقوانص 90 جنيهًا، كيلو صدور بالعظم 128 جنيهًا، كيلو الدبابيس 125 جنيهًا، كيلو شيش طاووق 172 جنيهًا، كيلو حمام كداب 125 جنيهًا، كيلو كبده صافي 110 جنيهًا، كيلو بانيه استربس صوبع 172 جنيهًا، كيلو بانيه شاورما مكعبات 172 جنيهًا، كيلو بانيه مخلي صدور سليمة 172 جنيهًا، كيلو الأجنحة 65 جنيهًا، كيلو الهياكل 45 جنيهًا.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثانية لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 325 جنيهًا، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي أبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي أبشواي الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القرى والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيهًا حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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