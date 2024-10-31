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اقتصاد

تصل لـ3 جنيهات، انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 في الأسواق

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم، سجلت  أسعار الدواجن انخفاضًا في الأسواق اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، بانخفاض يصل لـ 3 جنيهات في الكيلو، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

 

أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق

 وتستعرض «فيتو»  سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

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أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

 البداية مع  أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 69 جنيهًا إلى 70 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

 وعن  سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 84 جنيهًا إلى 85 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق.

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أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق، فيتو

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

 عن  أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الخميس، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 83 جنيهًا، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 74 جنيهًا إلى 105 جنيهات للكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن  سعر الدواجن البلدية اليوم الخميس، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 121 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 87 إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

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أسعار الدواجن اليوم الخميس 31-10-2024 في محافظة الفيوم

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انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

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