ارتفعت 5 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الجمعة 8-11-2024 في الفيوم

عاودت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، ارتفاعها من جديد، اليوم الجمعة، وتراوحت الزيادة بين 3 جنيهات و5 جنيهات، وبلغت أسعار الفراخ البيضاء، ما بين 76 و83 جنيها للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 80 حنيها.

كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 110 و115 جنيها، وأسعار البط المولر ما بين 90 جنيها، و95 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 88 جنيها و90 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين 130 جنيها و135 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 140 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 110 جنيهات، والبط الميسكوفي 130 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 139 و145 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم

وتراوح سعر كيلو البانيه 175 و180 جنيها وفي السوبر ماركت 190 جنيها، وكيلو الاوراك 90 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 100 جنيها، كيلو صدور بالعظم 130 جنيها، كيلو الدبابيس 130 جنيها، كيلو شيش طاووق 178 جنيها، كيلو حمام كداب 130 جنيها، كيلو كبدة صافى 120 جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 178 جنبها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 178 جنيها، كيلو بانيه مخلي صدور سليمة 178 جنيها، كيلو الأجنحة 70 جنيها، كيلو الهياكل 48 جنيها.

مبادرة تخفيض اسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثانية لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواي الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القري.

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