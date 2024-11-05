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اقتصاد

انخفاض طفيف في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن انخفاضًا طفيفًا في الأسواق اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، وتراوحت الانخفاض ما بين 50 قرشًا وجنيه مقارنة بأسعارها السابقة؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق

وتستعرض «فيتو»  سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

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أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

 البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 69 جنيهًا إلى 70 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

 وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 95 جنيهًا إلى 96 جنيهًا.

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أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق، فيتو

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وعن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الثلاثاء، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 83.9 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 74 جنيهًا إلى 105 جنيهات للكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن  سعر الدواجن البلدية اليوم الثلاثاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 122 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 87 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

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أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في محافظة الفيوم

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الدواجن البيضاء تسجل 78 جنيها، أسعار الدواجن اليوم الإثنين بالبحيرة (فيديو)

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