الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

فوائد الكركم، يحمى من السرطان والزهايمر ويعالج القولون العصبى

الكركم
الكركم

فوائد الكركم، الكركم من التوابل الشهيرة التي لها لون صريح ومميز يستخدم فى الطعام والصبغات، وكذلك يستخدم فى الطهى، وعرف الكركم منذ زمن بعيد.

وفوائد الكركم، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء دائما بتناوله.

أهمية تناول الكركم 

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الكركم من التوابل ذات الأهمية الكبيرة في الطب التقليدي والحديث على حد سواء، وذلك نظرًا لفوائده الصحية العديدة، ويُستخرج الكركم من جذر نبات الكركم الطويل، وهو نبات استوائي موطنه جنوب آسيا، ويعد العنصر النشط الرئيسي في الكركم هو الكركومين، وهو مركب مضاد للأكسدة والالتهابات، وله فوائد صحية هائلة.

فوائد الكركم 

فوائد الكركم للصحة

وأضافت منى، أن من فوائد الكركم الصحية:-

  • الكركم يُعتبر مضادًا طبيعيًا للالتهابات، مما يجعله مفيدًا في علاج العديد من الحالات التي ترتبط بالالتهابات المزمنة مثل التهاب المفاصل.
  • الكركومين الموجود في الكركم يساعد في تقليل الالتهاب عن طريق تثبيط العديد من المركبات الكيميائية المسببة له في الجسم، هذا يجعله بديلًا طبيعيًا للأدوية المضادة للالتهابات.
  • يحتوي الكركم على خصائص مضادة للأكسدة تساعد في محاربة الجذور الحرة التي تسبب الضرر للخلايا، الجذور الحرة يمكن أن تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة وتزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب، والكركومين يساعد في حماية الجسم من هذا الضرر بفضل تأثيراته القوية كمضاد للأكسدة.
  • الكركم قد يكون له دور في تحسين وظائف الدماغ والحماية من الأمراض العصبية مثل الزهايمر، والكركومين يزيد من مستويات عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ (BDNF)، وهو بروتين يعزز نمو الخلايا العصبية ويساعد في مكافحة تدهور وظائف الدماغ المرتبطة بالعمر.
  • الكركم معروف بفوائده للجهاز الهضمي، ويُستخدم تقليديًا في علاج اضطرابات الهضم مثل عسر الهضم والانتفاخ، والكركومين يساعد في تحفيز إنتاج العصارة الصفراوية، مما يسهم في تحسين عملية الهضم، كما يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي.
  • تلعب الخصائص المضادة للالتهابات والأكسدة للكركومين دور في تحسين صحة القلب، حيث يُساعد الكركومين في تحسين وظيفة بطانة الأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
  • له تأثيرات على تقليل مستويات الكولسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم، مما يُقلل من خطر تصلب الشرايين.
  • الكركومين قد يكون له دور في مكافحة السرطان، وتشير بعض الدراسات إلى أن الكركومين يمكن أن يمنع نمو الخلايا السرطانية ويقلل من انتشارها، كما يُعتقد أنه يساعد في تعزيز فعالية بعض العلاجات التقليدية للسرطان مثل العلاج الكيميائي.
  • الكركم أيضًا مفيد للبشرة، حيث يستخدم في العديد من العلاجات التجميلية، ويمكن أن يساعد في علاج حب الشباب، وتقليل التصبغات الجلدية، وتحسين مرونة البشرة ومظهرها العام بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والمضادة للأكسدة.
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