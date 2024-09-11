فوائد الكركم، مضاد للالتهابات ومسكن لآلام المفاصل

فوائد الكركم، لصحة عديدة، ويُعد من أشهر التوابل المستخدمة في الطبخ والعلاج البديل، ويُعرف الكركم بخصائصه العلاجية والغذائية، لما يحتوي عليه من مركب كيميائي نشط يُسمى "الكركمين"، وهو المسؤول عن معظم الفوائد الصحية المذهلة التي يوفرها الكركم.





أهم فوائد الكركم للصحة العامة

أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الكركم للصحة العامة عديدة، ولا بد من الاستفادة منه، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

الكركم لصحة الجسم، فيتو

1. مضاد قوي للالتهابات

يُعتبر الكركم مضادًا طبيعيًّا للالتهابات، وهو من أقوى المواد التي يمكن استخدامها لمكافحة الالتهابات الحادة والمزمنة. يحتوي الكركمين على خصائص مضادة للالتهاب تُمكنه من مواجهة الالتهابات في مختلف أنحاء الجسم. الالتهابات المزمنة تُعد من الأسباب الرئيسية وراء العديد من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكري والسرطان. من خلال تقليل الالتهاب، يمكن للكركم أن يُساهم في الوقاية من هذه الأمراض أو تقليل تأثيراتها.

2. مضاد أكسدة قوي

مضادات الأكسدة تلعب دورًا كبيرًا في حماية الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، وهي جزيئات تسبب التلف للخلايا ويمكن أن تؤدي إلى تطور الأمراض. الكركمين، المكون الفعال في الكركم، يُعتبر مضادًا قويًا للأكسدة، وله القدرة على مواجهة تلك الجذور الحرة بفعالية، مما يُساعد في حماية الخلايا من التلف.



3. تعزيز صحة الدماغ

أشارت الدراسات إلى أن الكركم قد يُساهم في تحسين وظائف الدماغ ويعزز الذاكرة. يُعتقد أن الكركمين يُساعد في زيادة مستويات عامل النمو العصبي (BDNF)، وهو بروتين يلعب دورًا حاسمًا في نمو وتجديد الخلايا العصبية في الدماغ. وقد يكون هذا مفيدًا بشكل خاص في الوقاية من الأمراض التنكسية العصبية مثل الزهايمر.

4. تحسين صحة القلب

تشير الأبحاث إلى أن الكركم له تأثيرات إيجابية على صحة القلب. يمكن للكركمين أن يُحسن وظيفة البطانة الداخلية للأوعية الدموية، مما يُساعد في تنظيم ضغط الدم وتدفق الدم. كما أن خصائصه المضادة للالتهاب والمضادة للأكسدة تُساهم في حماية القلب من الأمراض المزمنة مثل تصلب الشرايين.

5. مكافحة السرطان

من أكثر الفوائد المثيرة للاهتمام للكركم هو دوره المحتمل في مكافحة السرطان. أظهرت بعض الدراسات أن الكركمين يمكن أن يؤثر على نمو الخلايا السرطانية ويُساعد في القضاء عليها. كما يمكن أن يمنع تكوين أوعية دموية جديدة في الأورام، مما يحد من انتشار السرطان. على الرغم من أن هذه الدراسات مشجعة، إلا أنه ما زال هناك حاجة لمزيد من الأبحاث لفهم كيفية استخدام الكركم بشكل فعّال في علاج السرطان.

6. دعم صحة المفاصل

الكركم قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل. نظرًا لخصائصه المضادة للالتهاب، يمكن للكركمين أن يُساهم في تخفيف الألم وتحسين الحركة عند الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي وهشاشة العظام. بعض الدراسات أظهرت أن تناول مكملات الكركمين يمكن أن يكون له تأثير مشابه لبعض الأدوية المضادة للالتهاب.



مشروب الكركم



7. تحسين عملية الهضم

تم استخدام الكركم في الطب التقليدي لتحسين الهضم وتخفيف مشاكل المعدة. يُعتقد أن الكركمين يُحفز إنتاج العصارات الصفراوية، مما يُساعد في تحسين عملية هضم الدهون. كما يمكن أن يُقلل من تهيج المعدة ويُخفف من الأعراض المرتبطة باضطرابات الهضم مثل الانتفاخ والغثيان.

8. تحسين صحة البشرة

الكركم يُستخدم في العديد من منتجات العناية بالبشرة بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهاب. يمكن أن يُساهم في تهدئة البشرة المتهيجة وتقليل حب الشباب. بالإضافة إلى ذلك، يُساعد في تحسين مظهر البشرة من خلال تقليل التصبغات وتوحيد لون البشرة.

9. تعزيز جهاز المناعة

من الفوائد المهمة للكركم هو دوره في تعزيز جهاز المناعة. الخصائص المضادة للميكروبات والمضادة للالتهابات التي يتمتع بها الكركمين تُساعد في حماية الجسم من العدوى وتعزيز استجابة الجهاز المناعي. هذا يجعل الكركم خيارًا جيدًا لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض الموسمية مثل البرد والإنفلونزا.