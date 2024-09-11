الأربعاء 11 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

فوائد الكركم، مضاد للالتهابات ومسكن لآلام المفاصل

الكركم للصحة، فيتو
الكركم للصحة، فيتو

فوائد الكركم، لصحة عديدة، ويُعد من أشهر التوابل المستخدمة في الطبخ والعلاج البديل، ويُعرف الكركم بخصائصه العلاجية والغذائية، لما يحتوي عليه من مركب كيميائي نشط يُسمى "الكركمين"، وهو المسؤول عن معظم الفوائد الصحية المذهلة التي يوفرها الكركم. 
 


أهم فوائد الكركم للصحة العامة

أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الكركم للصحة العامة عديدة، ولا بد من الاستفادة منه، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

الكركم لصحة الجسم، فيتو

1. مضاد قوي للالتهابات
يُعتبر الكركم مضادًا طبيعيًّا للالتهابات، وهو من أقوى المواد التي يمكن استخدامها لمكافحة الالتهابات الحادة والمزمنة. يحتوي الكركمين على خصائص مضادة للالتهاب تُمكنه من مواجهة الالتهابات في مختلف أنحاء الجسم. الالتهابات المزمنة تُعد من الأسباب الرئيسية وراء العديد من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكري والسرطان. من خلال تقليل الالتهاب، يمكن للكركم أن يُساهم في الوقاية من هذه الأمراض أو تقليل تأثيراتها.

 

2. مضاد أكسدة قوي
مضادات الأكسدة تلعب دورًا كبيرًا في حماية الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، وهي جزيئات تسبب التلف للخلايا ويمكن أن تؤدي إلى تطور الأمراض. الكركمين، المكون الفعال في الكركم، يُعتبر مضادًا قويًا للأكسدة، وله القدرة على مواجهة تلك الجذور الحرة بفعالية، مما يُساعد في حماية الخلايا من التلف.

3. تعزيز صحة الدماغ
أشارت الدراسات إلى أن الكركم قد يُساهم في تحسين وظائف الدماغ ويعزز الذاكرة. يُعتقد أن الكركمين يُساعد في زيادة مستويات عامل النمو العصبي (BDNF)، وهو بروتين يلعب دورًا حاسمًا في نمو وتجديد الخلايا العصبية في الدماغ. وقد يكون هذا مفيدًا بشكل خاص في الوقاية من الأمراض التنكسية العصبية مثل الزهايمر.

 

4. تحسين صحة القلب

تشير الأبحاث إلى أن الكركم له تأثيرات إيجابية على صحة القلب. يمكن للكركمين أن يُحسن وظيفة البطانة الداخلية للأوعية الدموية، مما يُساعد في تنظيم ضغط الدم وتدفق الدم. كما أن خصائصه المضادة للالتهاب والمضادة للأكسدة تُساهم في حماية القلب من الأمراض المزمنة مثل تصلب الشرايين.

 

5. مكافحة السرطان
من أكثر الفوائد المثيرة للاهتمام للكركم هو دوره المحتمل في مكافحة السرطان. أظهرت بعض الدراسات أن الكركمين يمكن أن يؤثر على نمو الخلايا السرطانية ويُساعد في القضاء عليها. كما يمكن أن يمنع تكوين أوعية دموية جديدة في الأورام، مما يحد من انتشار السرطان. على الرغم من أن هذه الدراسات مشجعة، إلا أنه ما زال هناك حاجة لمزيد من الأبحاث لفهم كيفية استخدام الكركم بشكل فعّال في علاج السرطان.

 

6. دعم صحة المفاصل
الكركم قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل. نظرًا لخصائصه المضادة للالتهاب، يمكن للكركمين أن يُساهم في تخفيف الألم وتحسين الحركة عند الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي وهشاشة العظام. بعض الدراسات أظهرت أن تناول مكملات الكركمين يمكن أن يكون له تأثير مشابه لبعض الأدوية المضادة للالتهاب.
 

مشروب الكركم


7. تحسين عملية الهضم
تم استخدام الكركم في الطب التقليدي لتحسين الهضم وتخفيف مشاكل المعدة. يُعتقد أن الكركمين يُحفز إنتاج العصارات الصفراوية، مما يُساعد في تحسين عملية هضم الدهون. كما يمكن أن يُقلل من تهيج المعدة ويُخفف من الأعراض المرتبطة باضطرابات الهضم مثل الانتفاخ والغثيان.

 

8. تحسين صحة البشرة
الكركم يُستخدم في العديد من منتجات العناية بالبشرة بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهاب. يمكن أن يُساهم في تهدئة البشرة المتهيجة وتقليل حب الشباب. بالإضافة إلى ذلك، يُساعد في تحسين مظهر البشرة من خلال تقليل التصبغات وتوحيد لون البشرة.

 

9. تعزيز جهاز المناعة
من الفوائد المهمة للكركم هو دوره في تعزيز جهاز المناعة. الخصائص المضادة للميكروبات والمضادة للالتهابات التي يتمتع بها الكركمين تُساعد في حماية الجسم من العدوى وتعزيز استجابة الجهاز المناعي. هذا يجعل الكركم خيارًا جيدًا لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض الموسمية مثل البرد والإنفلونزا.

فوائد العدس الأصفر، يقلل الكوليسترول ويقوي المناعة

فوائد الفول السوداني، يعزز صحة القلب ويحمي من أمراض السرطان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فوائد الكركم للجسم فوائد الكركم للصحة فوائد الكركم للبشرة فوائد الكركم لتفتيح البشرة فوائد الكركم للقلب فوائد الكركم للكبد

مواد متعلقة

فوائد الليمون، يقضى على نزلات البرد والأنفلونزا ويطهر المعدة

فوائد البردقوش، مسكن فعال لآلام المفاصل واضطرابات المعدة

فوائد البابونج، يهدئ القولون والأعصاب ويسكن الآلام

فوائد فول الصويا، بديل للحوم ويعزز صحة القلب

الأكثر قراءة

بعثة منتخب مصر تصل القاهرة بعد الفوز على بوتسوانا (صور)

أخبار مصر: صاحب فتوى سرقة الكهرباء يطلب مناظرة الطيب، مصير سعد الصغير، عرض خيالي للشناوي، أبرز ما جاء في مناظرة ترامب وهاريس

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024

من المطار للسجن.. القصة الكاملة لحبس سعد الصغير في حيازة مخدرات (إنفوجراف)

حبس وغرامة، عقوبة تعريض ذوي الإعاقة للخطر وفقا للقانون

جامعة حلوان تعلن إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد

حق عبد الله لازم يرجع، تفاصيل جريمة هزت مواقع التواصل في الشرقية (صور)

وصل لسعر الكندوز، ننشر أسعار اللحوم الضأن في الأسواق

منوعات

المزيد

سابقة هي الأولى من نوعها، قطع الكهرباء عن 11 منطقة سكنية في الكويت

جرفتها الفيضانات، حيوانات مفترسة "تتجول" في شوارع نيجيريا (فيديو)

نهاية جزر المالديف، أهم منطقة سياحية بالعالم مهددة بالاختفاء

نهاية مأساوية لمتسلق فوق قمة جبل روزا في إيطاليا

المزيد

خدمات

المزيد

القاهرة 41 درجة، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 11- 9 - 2024

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الثلاثاء 10-9-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 10-9-2024

المزيد

انفوجراف

من المطار للسجن.. القصة الكاملة لحبس سعد الصغير في حيازة مخدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اعتراف الكافرين بقدرة الله، تفسير الشعراوي للآية 25 من سورة لقمان (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 11-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 11-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية