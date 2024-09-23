الإثنين 23 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

الكركمين يعالج الالتهابات ويساعد في إنقاص الوزن

فوائد الكركم
فوائد الكركم

فوائد الكركمين، قد لا يدركها او يعلمها الكثيرون، فهو المركب النشط الرئيسي الموجود في الكركم، وهو نوع من التوابل الشهيرة التي تُستخدم في الطبخ، خصوصًا في المأكولات الهندية.

يُعرف الكركمين بفوائده الصحية العديدة، وتم استخدامه في الطب التقليدي لقرون عديدة. 

وتشير الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن الكركمين يعتبر مركبًا طبيعيًا يحمل فوائد صحية عديدة، تشمل خصائص مضادة للالتهابات، مضادة للأكسدة، ودعم صحة القلب والدماغ.

 

فوائد الكركمين لصحة الجسم

يمكن أن يكون للكركمين تأثيرات إيجابية في الوقاية من العديد من الأمراض، وهو ما تستعرضه في السطور التالية 
 

الكركم للصحة


1. خصائص مضادة للالتهابات
يعتبر الكركمين واحدًا من أقوى المركبات المضادة للالتهابات. تشير الأبحاث إلى أن الكركمين يمكن أن يساعد في تقليل التهاب الجسم، مما يجعله مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من حالات مثل التهاب المفاصل، والربو، وأمراض القلب. وقد أظهرت الدراسات أن الكركمين يمكن أن يقلل من مستويات البروتينات الالتهابية في الجسم.

 

2. مضاد للأكسدة
يحتوي الكركمين على خصائص قوية مضادة للأكسدة، مما يعني أنه يمكن أن يحمي الخلايا من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة. هذا الحماية تعزز الصحة العامة وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

 

3. دعم صحة القلب
تشير الدراسات إلى أن الكركمين يمكن أن يحسن صحة القلب عن طريق تحسين وظيفة البطانة الوعائية، مما يساعد في تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. كما يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار LDL.

4. تحسين صحة الدماغ
الكركمين قد يكون له تأثير إيجابي على صحة الدماغ. تشير الأبحاث إلى أنه يمكن أن يزيد من مستويات عامل التغذية العصبية المستمد من الدماغ (BDNF)، وهو بروتين يساعد في نمو الخلايا العصبية الجديدة. يعتبر انخفاض مستويات BDNF مرتبطًا بالاكتئاب والزهايمر، لذا فإن تناول الكركمين يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ.

 

5. مضاد للبكتيريا والفيروسات
تظهر بعض الدراسات أن الكركمين يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يجعله مفيدًا في مكافحة العدوى. يمكن أن يساهم في تقوية الجهاز المناعي، مما يساعد الجسم على محاربة الأمراض بشكل أكثر فعالية.

 

6. مساعدة في انقاص الوزن
بعض الدراسات تشير إلى أن الكركمين يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن.

 يُعتقد أنه يقلل من تكوين الدهون ويعزز حرق الدهون، مما يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص الذين يسعون لفقدان الوزن أو الحفاظ على وزن صحي.

 

7. تحسين الهضم
الكركمين له تأثيرات مفيدة على الجهاز الهضمي. يمكن أن يساعد في تخفيف مشاكل الهضم مثل الانتفاخ والغازات، ويعزز صحة الأمعاء من خلال خصائصه المضادة للالتهابات.

 

8. تأثيرات مضادة للسرطان
تشير الأبحاث إلى أن الكركمين يمكن أن يلعب دورًا في الوقاية من السرطان، حيث يعمل على تثبيط نمو الخلايا السرطانية وتعزيز موتها. قد يكون له تأثير خاص على سرطان الثدي، وسرطان القولون، وسرطان البروستاتا.

الكركم لصحة الجسم

كيفية استخدام الكركمين

 

يمكن استهلاك الكركمين بعدة طرق، منها:

- مكملات الكركمين: متوفرة في شكل كبسولات، وهي وسيلة سهلة لتناول الكركمين بجرعات مركزة.
- الكركم في الطعام: يمكن إضافته إلى الأطعمة مثل الكاري، والشوربات، والعصائر.
- مشروبات الكركم: مثل حليب الكركم (حليب الذهبي) الذي يتم تحضيره بإضافة الكركم إلى الحليب مع التوابل الأخرى.

 

الاحتياطات الواجب الالتفات لها

رغم فوائد الكركمين، ينبغي الحذر عند استخدامه. يمكن أن يتفاعل مع بعض الأدوية مثل مميعات الدم وأدوية السكري. من الأفضل استشارة الطبيب قبل البدء في استخدام مكملات الكركمين، خاصة للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة.

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