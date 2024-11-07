الخميس 07 نوفمبر 2024
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صحة ومرأة

فوائد البنجر، يقوى المناعة ومهم للرياضيين ويحمى من السرطان

فوائد البنجر
فوائد البنجر

فوائد البنجر، البنجر من الخضراوات المهمة التى لها قيمة غذائية عالية واشتهر بغناه بمضادات الأكسدة والحديد ما يجعله مهما في علاج الأنيميا.

وفوائد البنجر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله دائما.

 

أهمية تناول البنجر 

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن البنجر أو الشمندر هو نبات جذري يتميز بلونه الأحمر الداكن وطعمه الحلو، ويعتبر البنجر من الخضروات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية التي تعود بفوائد صحية كبيرة على الجسم، فهو يحتوي على الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية التي تعزز الصحة العامة، مما يجعله إضافة مثالية للعديد من الأنظمة الغذائية.

 

عناصر غذائية مهمة موجودة في البنجر 

وأضافت  استشارى التغذية العلاجية  أن البنجر غني بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C وحمض الفوليك والبوتاسيوم، مما يعزز وظائف الجسم المختلفة، فيتامين C يعزز المناعة ويحارب الالتهابات، في حين أن حمض الفوليك ضروري لصحة الخلايا والأنسجة، خاصة في فترات النمو أو الحمل. كما أن البوتاسيوم يلعب دورًا مهمًا في تنظيم مستويات السوائل في الجسم ودعم صحة العضلات.

فوائد البنجر 
فوائد البنجر 

فوائد البنجر للصحة 

وتابعت، أن من فوائد البنجر التالي:-

  • يحتوي البنجر على مركبات تعرف باسم النترات، التي يتم تحويلها في الجسم إلى أكسيد النيتريك، هذا المركب يعمل على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يساهم في خفض ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.
  • تناول عصير البنجر قد يؤدي إلى خفض ضغط الدم بشكل ملحوظ، مما يعزز صحة القلب.
  • يعتبر البنجر من المصادر الغنية بمضادات الأكسدة مثل البيتالين، وهي مركبات تمنح البنجر لونه الأحمر وتساعد في مكافحة الجذور الحرة في الجسم، والجذور الحرة هي جزيئات ضارة يمكن أن تضر الخلايا وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان، لذلك، فإن استهلاك البنجر بانتظام يمكن أن يكون له دور كبير في الوقاية من السرطان وتعزيز صحة الجهاز المناعي.
  • يعتبر البنجر من الأغذية منخفضة السعرات الحرارية ويحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في تحسين الهضم والوقاية من الإمساك.
  • الألياف تساهم في تعزيز حركة الأمعاء، وتساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعله غذاء مفيدًا لمرضى السكري.
  • يُعتبر البنجر من المواد الغذائية التي تدعم أداء الرياضيين، فعندما يتم تناوله قبل التمرين، يمكن أن يحسن من أداء التمرين وزيادة القدرة على التحمل بفضل خصائصه في تحسين تدفق الدم وزيادة مستويات الأوكسجين في الجسم.
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البنجر فوائد البنجر فوائد البنجر للصحة عناصر غذائية مهمة موجودة في البنجر الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

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