صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة زرعيت بالجليل الغربي

قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار دوت في مستوطنة زرعيت بالجليل الغربي.

فيما أعلنت جماعة حزب الله، اليوم الجمعة، استهداف قاعدة ستيلا ماريس البحرية شمال غرب حيفا برشقة صاروخية نوعية.

وكان حزب الله اللبناني، قد أعلن في بيان أمس الخميس، أنه استهدف تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة ساعر شمال مدينة نهاريا بصلية صاروخية.

حزب الله يعلن استهداف شمال حيفا

وقال حزب الله إنه استهدف الكريوت شمالي مدينة حيفا بصلية صاروخية، في حين نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في منطقتي غورنوت هغليل وأفيريم بالجليل الغربي.