الجمعة 08 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله يستهدف قاعدة ستيلا ماريس البحرية الإسرائيلية برشقة صاروخية نوعية

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

 أعلنت جماعة حزب الله، اليوم الجمعة، استهداف قاعدة ستيلا ماريس البحرية شمال غرب حيفا برشقة صاروخية نوعية.

وكان  حزب الله اللبناني، أعلن في بيان أمس الخميس، أنه استهدف تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة ساعر شمال مدينة نهاريا بصلية صاروخية.

 

حزب الله يعلن استهداف شمال حيفا

 وقال  حزب الله إنه  استهدف الكريوت شمالي مدينة حيفا بصلية صاروخية، في حين نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في منطقتي غورنوت هغليل وأفيريم بالجليل الغربي.

حزب الله يستهدف تجمعا لقوات إسرائيلية في مستوطنة ساعر

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حزب الله قاعدة ستيلا ماريس حيفا نهاريا مدينة حيفا شمال حيفا

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