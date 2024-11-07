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رياضة

الإصابات تضرب لاعبي الأهلي خلال لقاء زد في الدوري الممتاز

الأهلي, فيتو
الأهلي, فيتو

يواصل الأهلي تقدمه على فريق زد بنتيجة 0/1، في المبارة التي تجري مساء اليوم الخميس، على استاد المقاولون العرب، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت مباراة الأهلي وزد خروج ثنائي من لاعبي المارد الأحمر بسبب الإصابة، حيث غادر رامي ربيعة المباراة في الدقيقة 64، وخرج إمام عاشور هو الأخر في الدقيقة 73متأثرا بالإصابة. 

وسجل هدف التقدم للأهلي اللاعب طاهر محمد طاهر في الدقيقة 11. 

تشكيل زد ضد الأهلي

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي جمال - مصطفى العش - محمد إسماعيل - سامح إبراهيم

خط الوسط: أحمد الصغيري - حمدي علاء - عبد الرحمن البانوبي - مصطفى سعد ميسي.

خط الهجوم: ديلسون كاموني - مصطفى زيكو.

وضمت مقاعد البدلاء: عمرو حسام - أحمد طارق - أحمد سيد عبد النبي - شادي حسين - أحمد عادل - عبد الرحمن عماد - محمد أشرف - رشيد أحمد - ماتا ماجاسا.

تشكيل الأهلي أمام زد

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح - عمر كمال عبد الواحد - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: وسام أبوعلي - حسين الشحات -طاهر محمد طاهر.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي أمام زد كل من: يوسف أيمن - محمود كهربا - بيرسي تاو - رضا سليم - محمد مجدي أفشة - عمرو السولية - مصطفى شوبير - عمر الساعي - أكرم توفيق.

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