أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار سجائر مارلبورو وميريت وإل إم.. الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس.. وجمارك الإسكندرية تحقق 37 مليون جنيه من مزاد
أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.
عضو اتحاد الغرف يوضح مكاسب السوق من تطبيق نظام سعر صرف مرن
أعرب المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تقديره لتأكيدات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر نجحت في تطبيق نظام سعر صرف مرن، بحيث لن يكون هناك تعويم، وبحسب بيانات السوق فإن الدولار سوف يتذبذب وينخفض بنسب بسيطة، فلا داعي للقلق. ولن نتدخل بعد الآن في اتجاه سعر الدولار.
هل ترتفع أسعار الذهب الفترة المقبلة أم تنخفض؟ الشعبة تجيب (فيديو)
كشف الدكتور نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية، توقعاته لأسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.
وأكد "نجيب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس" المذاع على قناة "الحدث اليوم": أنه من المتوقع حدوث ارتفاع تدريجي في اسعار الذهب بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.
غرفة الجيزة التجارية تعلن حل مشكلة تكدس جوازات العمالة المصرية لدى شركات إلحاق العمالة
قد اسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة اجتماعاَ موسعًا مع أعضاء مجلس إدارة شعبة "أصحاب شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج" برئاسة أحمد سعد وذلك لمناقشة التحديات التى تواجه شركات إلحاق العمالة بمحافظة الجيزة والعمل على إزالتها.
يأتي الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية للجيزة مع مجالس إدارات الشعب النوعية بالغرفة للوقوف على مستجدات تنفيذ خطط العمل ومؤشرات الأداء ونتائج الأعمال وكذلك الرؤى المستقبلية والتحديات الراهنة.
مصلحة الجمارك تطلق منصة تعليمية مبتكرة لتمكين الكوادر الجمركية
في خطوة رائدة نحو تطوير الكوادر البشرية وتحقيق رؤية مصر 2030، أطلقت مصلحة الجمارك المصرية منصة تعليمية مبتكرة عن بعد.
وتأتي المبادرة في إطار سعي المصلحة الدؤوب لتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة في مجال الحوكمة والمعرفة والابتكار، وتنفيذًا لخطة المصلحة الاستراتيجية 2023-2026.
بنك إنجلترا يخفض الفائدة 25 نقطة أساس
في خطوة تتماشى مع التوقعات، خفض بنك إنجلترا معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وأعلن المركزي البريطاني خفض معدلات الفائدة بربع نقطة مئوية إلى مستوى 4.75 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات.
المشاط: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تدعم أهداف التنمية بالمحافظات
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة خاصة حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ التي تشرُف برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبدأ تنفيذها بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ عام 2022.
"المركزي السويدي" يخفض الفائدة 50 نقطة أساس إلى 2.75%
خفض البنك المركزي السويدي اليوم الخميس، تكاليف الاقتراض بواقع 50 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عقد، مع وعد بمزيد من التخفيضات لدعم الاقتصاد
وبلغ سعر الفائدة الجديد 2.75%، وأشار البنك إلى إمكانية تخفيضات إضافية في ديسمبر والنصف الأول من عام 2025.
وسبق أن خفض البنك أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 3.25% في سبتمبر الماضي.
الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس
خفض الاحتياطي الأمريكى الفائدة 25 نقطة أساس فى اجتماعه اليوم الخميس الى ما بين 4.50 _4.75 %
وأكد الاحتياطى الفيدرالى أن التخضم حقق تقدما نحو 2% لكنه لا يزال مرتفعا الى حد ما.
ويذلك يكون قد حسم البنك الفيدرالى الأمريكى اليوم الخميس قراره بشان أسعار الفائدة خلال شهر نوفمبر، وفى اجتماعه قبل الأخير من العام.
جمارك الإسكندرية تحقق 37 مليون جنيه من مزاد بيع رسائل مهمل
حققت الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة أحمد القرنشاوي نجاحًا كبيرًا في مزاد علني لبيع رسائل مهمل، حيث تجاوزت قيمة المبيعات 37 مليون جنيه.
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