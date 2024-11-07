الخميس 07 نوفمبر 2024
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اقتصاد

الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس

الاحتياطى الفيدرالى
الاحتياطى الفيدرالى الامريكى، فيتو

قرار الفيدرالى الأمريكى،  خفض الاحتياطي الأمريكى الفائدة 25 نقطة أساس  فى اجتماعه اليوم الخميس الى ما بين 4.50 _4.75 %

وأكد الاحتياطى الفيدرالى أن التخضم حقق تقدما نحو 2% لكنه لا يزال مرتفعا الى حد ما.

 ويذلك يكون  قد حسم البنك الفيدرالى الأمريكى اليوم الخميس قراره بشان أسعار الفائدة خلال شهر نوفمبر، وفى اجتماعه قبل الأخير من العام.

وكان الفيدرالى الامريكى أعلن مسبقا عن نيته الاستمرار فى خفض أسعار الفائدة وفقا لخطة معلنة بعد محاصرة معدلات التضخم.

جيروم باول رئيس الاحتياطى الفيدرالى 
جيروم باول رئيس الاحتياطى الفيدرالى 


وتعد قرارات البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي مؤثرة بصورة ملحوظة على الأسواق الدولية، وتقوم العديد من الدول بتغيير سساستها النقدية وفقا للتوجه الذى يقوم به البنك الأمريكى.

ويأتي اجتماع الفيدرالي بعد أن خفض سعر الفائدة 0.5% على الدولار في آخر اجتماع له لأول مرة منذ 4 سنوات إلى 3.75% و5%.

أسعار الذهب تتراجع في الصاغة قبل ساعات من اجتماع الفيدرالي الأمريكي

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية قبل ساعات من اجتماع الفيدرالي

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